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У Вінницькій області на місці потрійної аварії поліція знайшла дві гранати

Боєприпаси відправлено на судово-балістичну експертизу
Сьогодні під час проведення першочергових слідчих дій на місці дорожньо-транспортної пригоди в Хмельницькому районі Вінницької області, де зіткнулися Skoda", "Mercedes Vito" та "Toyota", поліцейські вилучили в одному з автомобілів дві гранати.
У Вінницькій області на місці потрійної аварії поліція знайшла дві гранати Фото: прес-служба Нацполіції

Слідчо-оперативна група поліції, оглядаючи автомобіль "Skoda", в якому були травмовані жінка-водій і її син, вилучили з рюкзака, який знаходився у багажному відділенні, дві гранати.

Про це повідомили на сайті ГУ НП.

За словами начальника Хмельницького відділу поліції Дмитра Руденка, за зовнішньому ознаками це гранати РГД-5 і Ф-1.

Боєприпаси відправлено на судово-балістичну експертизу. Слідством встановлюються їх походження.

Даний факт задокументовано-слідчо-оперативною групою. Попередньо подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).Такий злочин карається ув'язненням на термін від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше в Бахмуті поліція зупинила легковий автомобіль ВАЗ, всередині якого були знайдені декілька рюкзаків з боєприпасами: гранатами, патронами, шматками пластиду.

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20 02 2017 21:38
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