У Вінницькій області на місці потрійної аварії поліція знайшла дві гранати
Слідчо-оперативна група поліції, оглядаючи автомобіль "Skoda", в якому були травмовані жінка-водій і її син, вилучили з рюкзака, який знаходився у багажному відділенні, дві гранати.
Про це повідомили на сайті ГУ НП.
За словами начальника Хмельницького відділу поліції Дмитра Руденка, за зовнішньому ознаками це гранати РГД-5 і Ф-1.
Боєприпаси відправлено на судово-балістичну експертизу. Слідством встановлюються їх походження.
Даний факт задокументовано-слідчо-оперативною групою. Попередньо подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).Такий злочин карається ув'язненням на термін від трьох до семи років.
Нагадаємо, раніше в Бахмуті поліція зупинила легковий автомобіль ВАЗ, всередині якого були знайдені декілька рюкзаків з боєприпасами: гранатами, патронами, шматками пластиду.
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