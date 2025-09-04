У Берліні водій авто BMW в'їхав в натовп дітей – Bild

Троє з 15 дітей отримали легкі травми і були госпіталізовані до лікарні.

За попередніми даними, під час повороту автомобіль BMW зачепив групу дітей віком 7-8 років. На місце прибули служби екстреної допомоги.