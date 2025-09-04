Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Берліні водій авто BMW в'їхав в натовп дітей – Bild

04 вересня 2025, 19:25
У Берліні водій авто BMW в'їхав в натовп дітей – Bild
з вільних джерел
Троє з 15 дітей отримали легкі травми і були госпіталізовані до лікарні.
У Берліні автомобіль BMW врізався в групу дітей віком 7-8 років. На місце прибули служби екстреної допомоги.
 
Про це повідомляє Bild.
 
Аварія сталася близько 13:10 на одній із вулиць столиці Німеччини - Берліні.
 
За попередніми даними, під час повороту автомобіль BMW зачепив групу дітей віком 7-8 років. На місце прибули служби екстреної допомоги.
 
Троє з 15 дітей отримали легкі травми і були госпіталізовані до лікарні.
 
Доглядальниця, яка супроводжувала дітей, отримала серйозні травми і також перебуває в лікарні. Водій BMW не постраждав.
 
Поліція допитує його на місці події, передня ліва фара автомобіля пошкоджена.

 

