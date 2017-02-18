CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу вранці в Бахмуті поліція зупинила легковий автомобіль ВАЗ, всередині якого були знайдені декілька рюкзаків з боєприпасами: гранатами, патронами, шматками пластиду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бахмуті затримали автомобіль, всередині якого знайшли рюкзаки з боєприпасами
За перевезення боєприпасів затримао жінку і двох чоловіків
Фото: з вільних джерел
"Зі слів пасажирки автомобіля, речмішки везли для відправлення посилки службою доставки. Весь цей арсенал мав потрапити у мирні області. І точно не як сувеніри на полицю, а для скоєння злочину", - повідомив у Facebook начальник обласної поліції В'ячеслав Аброськін.
За перевезення боєприпасів затримао жінку і двох чоловіків, мешканців села Луганське Бахмутського району.
Нагадаємо, що поблизу міста Бахмут, що в Донецькій області, в зоні проведення антитерористичної операції, СБУ виявила велику схованку зі зброєю.
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