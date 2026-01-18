Наступниця Мадуро фігурує у розслідуваннях США щодо наркоторгівлі

Вона згадується у низці розслідувань DEA, пов’язаних із міжнародним наркотрафіком, свідчать документи американських правоохоронців.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес, яку президент США Дональд Трамп після викрадення Ніколаса Мадуро називав «чудовою людиною» та потенційним партнером, роками перебувала під пильним наглядом американських спецслужб і фігурує у низці кримінальних проваджень, пов’язаних із міжнародним наркотрафіком.

Про це інформує агенція The Associated Press із посиланням на секретні документи Управління боротьби з наркотиками США (DEA) та джерела в американських правоохоронних органах.

За даними журналістів, Делсі Родрігес згадується щонайменше у десяти розслідуваннях DEA, частина з яких досі залишаються активними. Географія справ охоплює як країни Латинської Америки Парагвай та Еквадор, так і міста США, зокрема Фенікс і Нью-Йорк.

У 2022 році DEA присвоїло Родрігес статус «пріоритетної цілі» — внутрішню категорію, яку застосовують лише до осіб, що, за оцінками розвідки, мають значний вплив на міжнародні наркотичні мережі та потребують залучення додаткових оперативних ресурсів.

Згідно з документами, американські спецслужби формували детальне досьє на Родрігес щонайменше з 2018 року. У ньому фігурує перелік її ймовірних спільників, а також підозри у злочинах від торгівлі наркотиками до контрабанди золота.

Зокрема, один із конфіденційних інформаторів повідомив слідству, що Родрігес нібито використовувала готелі на курортному острові Маргарита як прикриття для відмивання коштів. Острів, розташований на північний схід від материкової частини Венесуели, США давно вважають ключовим логістичним хабом для переправлення наркотиків до Карибського басейну та Європи.

Крім того, Родрігес пов’язують із корупційними схемами колумбійського бізнесмена Алекса Сааба близького соратника Мадуро, якого США заарештували у 2020 році за підозрою у відмиванні коштів через державні контракти.

"Нинішній уряд Венесуели є кримінально-гібридним режимом. Єдиний спосіб досягти високої посади в цій системі щонайменше сприяти злочинній діяльності. Це не збій у механізмі. Це і є сам механізм", - заявив співдиректор аналітичного центру InSight Crime, що спеціалізується на дослідженні організованої злочинності, Стів Дадлі.

Водночас журналісти наголошують: офіційно уряд США ніколи не висував проти Родрігес публічних обвинувачень. Проте всі зазначені розслідування велися елітним підрозділом спеціальних операцій DEA тією ж структурою, яка готувала доказову базу у справі проти самого Ніколаса Мадуро.