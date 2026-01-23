США готові продавати Китаю венесуельську нафту – Reuters

США заявляють, що будуть контролювати продаж венесуельської нафти на невизначений термін.

Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволяє Китаю купувати венесуельську нафту, але не за "нечесними, заниженими" цінами, а за справедливими ринковими.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що хоча нафта буде збуватися на світовому ринку, адміністрація вимагає, щоб більша її частина продавалася до Америки. США заявляють, що будуть контролювати продаж венесуельської нафти на невизначений термін після затримання Мадуро 3 січня.

"Завдяки рішучій і успішній операції з підтримання правопорядку, проведеної президентом Трампом, народ Венесуели отримає справедливу ціну за свою нафту від Китаю та інших країн, а не корупційну, занижену ціну", – заявив неназваний чиновник.