ПОЛІТИКА

Куба отримала тіла 32 офіцерів, загиблих під час операції США у Венесуелі

16 січня 2026, 11:56
Фото: Reuters
Загиблі входили до складу охорони президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

До Гавани повернули рештки тіл 32 кубинських офіцерів, які загинули під час операції США у Венесуелі на початку січня.

Про це пише AP.

Літаки з урнами приземлилися в аеропорту Гавани — кубинські військові винесли їх під звуки труб і барабанів. Уздовж однієї з центральних вулиць міста зібралися тисячі людей, після чого урни доправили до будівлі Міністерства революційних збройних сил.

Загиблі входили до складу охорони президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Вони перебували в його резиденції під час рейду США 3 січня, коли американські сили захопили Мадуро та вивезли його до Сполучених Штатів для суду за звинуваченнями в наркоторгівлі.

Масові похорони такого масштабу — рідкісне явище для Куби: за останні пів століття влада організовувала їх лише кілька разів. Державне телебачення Куби також показало поранених учасників операції, яких напередодні доправили з Венесуели разом із главою МЗС Бруно Родрігесом.

Один із них — полковник Педро Ядін Домінгес — пересувався у колісному кріслі. Він заявив, що атака була "непропорційною", а 11 його товаришів загинули уві сні. За його словами, Куба має залишатися згуртованою перед обличчям загроз зі США.

СШАДональд ТрампВенесуелаКуба

