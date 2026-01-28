Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США планують скасувати частину санкцій проти нафтового сектору Венесуели

28 січня 2026, 16:46
Журналісти зазначають, що такий крок означатиме відхід від попереднього плану надавати індивідуальні винятки з-під санкцій для компаній, які прагнуть вести бізнес у Венесуелі.

Сполучені Штати працюють над тим, щоб найближчим часом видати генеральну ліцензію, яка скасує деякі санкції проти енергетичного сектору Венесуели. 

Про це агентству Reuters повідомили чотири джерела, які знайомі з підготовкою. 

Один зі співрозмовників сказав, що генеральна ліцензія, що готується, може включати привілеї для американських фірм порівняно з іншими іноземними учасниками.

Агентство пише, що багато партнерів та клієнтів венесуельської державної нафтової компанії PDVSA, включно з Chevron, Repsol, ENI та Reliance Industries, останніми тижнями подали заявки на отримання індивідуальних ліцензій для розширення видобутку або експорту з Венесуели.

Велика кількість індивідуальних запитів до уряду США сповільнила розширення експорту та плани щодо швидкого надходження інвестицій у країну, повідомили джерела.

Reuters зазначає, що PDVSA прагне відновити обсяги видобування, які скоротилося після того, як Сполучені Штати почали блокувати судна, що експортували нафту з Венесуели.

Журналісти кажуть, що американські ліценції для трейдерів Vitol та Trafigura на постачання до 50 млн барелів венесуельської нафти до США та інших країн вже дозволили країні вичерпати близько 11,3 млн барелів запасів. Втім, мільйони барелів залишаються в наземних резервуарах та суднах.

