За рік у Китаї репресували майже мільйон чиновників

Ще 140 тисяч були покарані за "бездіяльність", а бюрократи бояться ухвалювати будь-які рішення.

Керівництво Китаю посилює контроль над політичною системою країни, використовуючи масштабну антикорупційну кампанію для усунення нелояльних чиновників та зміцнення особистої влади Сі Цзіньпіна.

Про це йдеться в матеріалі газети The Wall Street Journal.

Формально кампанія подається як боротьба з корупцією, проте на практиці вона перетворилася на механізм забезпечення абсолютної політичної лояльності до лідера країни. Масштаби та інтенсивність заходів стали безпрецедентними за останні десятиліття.

У 2025 році дисциплінарні органи Компартії Китаю притягнули до відповідальності 983 тисячі осіб на 10,6% більше, ніж роком раніше, і це найвищий показник за близько 20 років публікації статистики.

Аналітики пов’язують нову хвилю розслідувань із підготовкою до затвердження чергового п’ятирічного плану розвитку. За їхніми оцінками, кампанія спрямована на забезпечення безумовного виконання політичної лінії Сі Цзіньпіна на всіх рівнях влади. Офіційна газета People’s Daily попередила, що будь-які відхилення від вказівок керівництва або прояви бюрократичної інерції будуть вважатися серйозними дисциплінарними порушеннями.

Розслідування зачепили навіть найвищі ешелони влади та органи контролю. На останньому засіданні Центральної комісії з перевірки дисципліни зафіксували найнижчу явку з 1986 року, близько 10% членів були відсутні. Серед відсторонених або зниклих з публічного простору, високопоставлені чиновники та генерали, зокрема колишній заступник голови Центральної військової ради Хе Вейдун, раніше наближений до Сі Цзіньпіна.

Державні медіа активно висвітлюють показові судові процеси та публічні «зізнання» чиновників, що, за оцінками спостерігачів, нагадує практики політичної пропаганди минулого століття.

Наслідком тотального контролю стала фактична паралізація державного управління. Понад 140 тисяч чиновників були покарані за "бездіяльність", а страх припуститися помилки або привернути увагу дисциплінарних органів змушує багатьох бюрократів уникати ухвалення рішень.

Водночас частина посадовців намагається продемонструвати лояльність керівництву, механічно копіюючи політичні та економічні пріоритети Сі. Це призводить до масових інвестицій у напівпровідникову галузь та виробництво електромобілів навіть у регіонах, де такі проєкти економічно необґрунтовані, створюючи ризики формування фінансових "бульбашок".