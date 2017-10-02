Співробітники СБУ виявила велику схованку зі зброєю поблизу Бахмута

Поблизу міста Бахмут, що в Донецькій області, в зоні проведення антитерористичної операції, СБУ виявила велику схованку зі зброєю.

З криївки, яка була облаштована поблизу м. Бахмута в Донецькій області, оперативники спецслужби вилучили вісім реактивних протитанкових гранат РПГ-26 і РПГ-22, 54 постріли до підствольного гранатомету, 16 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами, півтора кілограма пороху, 12 димових шашок і майже 10 000 набоїв різного калібру, повідомляє прес-служба відомства.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, що співробітники СБУ і поліції затримали в Кривому Розі місцевого жителя, який отримав поштою посилку з пістолетами і гранатами.