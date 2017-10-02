CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу міста Бахмут, що в Донецькій області, в зоні проведення антитерористичної операції, СБУ виявила велику схованку зі зброєю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Співробітники СБУ виявила велику схованку зі зброєю поблизу Бахмута
Оперативники спецслужби вилучили вісім реактивних протитанкових гранат РПГ-26 і РПГ-22
Фото: ssu.gov.ua
З криївки, яка була облаштована поблизу м. Бахмута в Донецькій області, оперативники спецслужби вилучили вісім реактивних протитанкових гранат РПГ-26 і РПГ-22, 54 постріли до підствольного гранатомету, 16 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами, півтора кілограма пороху, 12 димових шашок і майже 10 000 набоїв різного калібру, повідомляє прес-служба відомства.
Наразі тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, що співробітники СБУ і поліції затримали в Кривому Розі місцевого жителя, який отримав поштою посилку з пістолетами і гранатами.
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