СБУ підтвердила удар по заводу дронів в російському Таганрозі

Операцію провели спільно із ВМС.

Служба безпеки України підтвердила спільну операцію Центру спецоперацій "Альфа" із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗСУ по виробничих корпусах заводу "Атлант Аеро", що у Таганрозі Ростовської області росії.

Як заявили у відомстві, внаслідок влучань на підприємстві пролунала серія гучних вибухів та спалахнула пожежа.

Як зазначають в СБУ, "Атлант Аеро" займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", які системно тероризують українські міста, а також є виробником складових для БпЛА "Оріон", які використовує російська армія.

"Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників", - прогнозують у спецслужбі.