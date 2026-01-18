Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Стармер засудив мита Трампа проти союзників НАТО

18 січня 2026, 14:12
Стармер засудив мита Трампа проти союзників НАТО
Фото: Getty Images
Застосування тарифів проти союзників за спільні дії в Арктиці підриває колективну безпеку і не сприяє захисту Гренландії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер засудив рішення президента США Дональда Трампа запровадити мита проти союзників, які підтримали Данію у питанні Гренландії та розміщення там військового контингенту.

Про це Стармер висловився про це у своєму акаунті в X (Twitter), назвавши каральні тарифи "хибним підходом".

"Наша позиція щодо Гренландії дуже чітка це частина Королівства Данія, і її майбутнє вирішують гренландці та данці. Безпека в Арктиці важлива для всього НАТО, і союзники мають спільно реагувати на загрози росії", - підкреслив прем’єр.

Він додав, що застосування мит проти союзників за те, що вони дбають про колективну безпеку НАТО, є абсолютно неприпустимим. 

"Звісно, ми будемо безпосередньо обговорювати це з адміністрацією США", - зазначив Стармер.

Нагадаємо, що вчора Трамп пригрозив тарифами країнам, що відмовляться підтримати США щодо Гренландії.

 

