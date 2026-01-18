Тарифи Трампа не зламають Європу – Макрон

Жодні погрози США не змінять політику Парижа щодо Арктики та України, і закликав європейські країни діяти скоординовано для захисту спільного суверенітету.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж не відступатиме від своїх принципових позицій після того, як США ввели тарифи проти союзників, які підтримали Данію та Гренландію на тлі зазіхань Трампа на острів. Він також підтвердив незмінну підтримку Франції Україні.

Заяву Макрон опублікував у своєму X (Twitter).

За словами президента Франції, рішення Парижа ґрунтуються на принципах суверенітету й незалежності держав.

"Саме тому ми підтримуємо і продовжимо підтримувати Україну, сформували «коаліцію охочих» для досягнення надійного і тривалого миру та береження безпеки. З цієї причини ми долучилися до навчань, які організувала Данія у Гренландії. Тут йдеться про безпеку в Арктиці та на кордонах Європи", - наголосив Макрон.

Він підкреслив, що жодні залякування чи погрози, включно з тарифами, не вплинуть на позицію Франції:

"Тарифні погрози у такому контексті неприйнятні і недоречні. Європа відреагує об’єднано та скоординовано, якщо США не відмовляться від своєї ідеї. Ми забезпечимо захист європейського суверенітету".

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також назвав тарифні погрози Трампа через Гренландію "хибним підходом".