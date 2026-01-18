"Тіньовий флот" росії під прицілом Європи

Зміна прапорів та обхід контролю стають дедалі більш ризиковими для екіпажів і власників.

Європейські країни активізували заходи проти так званого "тіньового флоту" росії та її партнерів, щоб посилити контроль за морськими перевезеннями та забезпечити дотримання санкційного режиму.

Про йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що останнім часом дедалі частіше фіксуються спроби російських суден уникнути санкцій, змінюючи прапори та маршрути. Зокрема, 16 січня танкер Arcusat змінив курс між Данією та Швецією, прямуючи на північ до арктичного узбережжя рф.

Судно ходило під різними прапорами, включно з Танзанії та Камеруну, але федеральна поліція Німеччини заборонила його заходження у територіальні води країни.

Ще одне судно, імовірно турецький балкер Hizer Reis, також потрапило під увагу європейських контролюючих органів.

"Європейські країни дедалі активніше придушують судна, пов’язані з росією та її союзниками, чиї «тіньові флоти» часто переплітаються", - зазначають аналітики інституту.

Дослідження також вказує, що десятки танкерів "тіньового флоту" біля узбережжя Венесуели в останні місяці перейшли на російські прапори. Багато таких суден перебувають під санкціями через перевезення вантажів на підтримку іранського режиму.

Аналітики наголошують, що заходи Європи покликані не лише обмежити діяльність російських "тіньових" суден, а й підвищити ефективність санкцій та забезпечити прозорість міжнародних морських перевезень.