Європарламент готується призупинити угоду зі США

Європарламент може заморозити торговельну угоду зі Сполученими Штатами після заяв Дональда Трампа про нові митні обмеження для Європи.

Депутати Європейського парламенту різко відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про запровадження додаткових мит проти низки європейських країн. У ЄП вважають, що за нинішніх умов подальша ратифікація торговельної угоди між ЄС і США є неможливою.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Причиною такого кроку стали погрози Вашингтона ввести нові тарифи проти держав, які виступають проти анексії Гренландії. У зв’язку з цим у Європарламенті дедалі більше депутатів наполягають на призупиненні процесу затвердження угоди.

Президент Європейської народної партії (ЄНП) — найбільшої політичної сили в Європарламенті — Манфред Вебер заявив у суботу, що за нинішніх обставин торговельна угода зі США не має шансів на схвалення.

"ЄНП загалом підтримує ідею торговельної угоди між ЄС і США. Але з огляду на погрози Дональда Трампа, пов’язані з Гренландією, її затвердження на цьому етапі неможливе. Домовленості щодо зниження мит на американські товари мають бути поставлені на паузу", - наголосив Вебер.

Йдеться про домовленості, яких президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн досягла з Трампом влітку 2025 року. Угода вже частково імплементована, однак для набуття чинності потребує остаточного схвалення Європарламенту.

Згідно з домовленостями, США мали встановити 15% мито на більшість товарів з ЄС, а Брюссель - скасувати мита на американську промислову продукцію та частину сільськогосподарських товарів. Фон дер Ляєн погодилася на ці умови, намагаючись уникнути повномасштабної торговельної війни.

Втім, впливова група євродепутатів від самого початку критикувала угоду як «однобоку» та таку, що надмірно вигідна Сполученим Штатам. Ситуація загострилася після того, як Вашингтон, попри липневі домовленості, запровадив 50-відсоткові мита на сталь і алюміній, а також на сотні інших товарів з ЄС.

Голова комітету Європарламенту з питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге заявив, що роботу над імплементацією угоди слід негайно призупинити, доки США не припинять економічний тиск.

Також Ланге закликав Євросоюз задіяти Інструмент протидії примусу (Anti-Coercion Instrument, ACI) — найпотужніший механізм ЄС для відповіді на економічний шантаж, який досі жодного разу не застосовувався. Він передбачає можливість запровадження дзеркальних мит, додаткових податків для техкомпаній або обмеження доступу до державних закупівель.

Члени торговельного комітету ЄП уже провели перші консультації та планують повторне засідання за тиждень. Водночас данський євродепутат Пер Клаузен зібрав 30 підписів під листом до керівництва парламенту з вимогою «заморозити» угоду зі США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія сплачуватимуть 10% мито на всі товари, що експортуються до США. З 1 червня ставка зросте до 25%. За словами американського президента, ці мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".