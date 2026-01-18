Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європарламент готується призупинити угоду зі США

18 січня 2026, 09:11
Європарламент готується призупинити угоду зі США
Фото: AFP
Європарламент може заморозити торговельну угоду зі Сполученими Штатами після заяв Дональда Трампа про нові митні обмеження для Європи.

Депутати Європейського парламенту різко відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про запровадження додаткових мит проти низки європейських країн. У ЄП вважають, що за нинішніх умов подальша ратифікація торговельної угоди між ЄС і США є неможливою.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Причиною такого кроку стали погрози Вашингтона ввести нові тарифи проти держав, які виступають проти анексії Гренландії. У зв’язку з цим у Європарламенті дедалі більше депутатів наполягають на призупиненні процесу затвердження угоди.

Президент Європейської народної партії (ЄНП) — найбільшої політичної сили в Європарламенті — Манфред Вебер заявив у суботу, що за нинішніх обставин торговельна угода зі США не має шансів на схвалення.

"ЄНП загалом підтримує ідею торговельної угоди між ЄС і США. Але з огляду на погрози Дональда Трампа, пов’язані з Гренландією, її затвердження на цьому етапі неможливе. Домовленості щодо зниження мит на американські товари мають бути поставлені на паузу", - наголосив Вебер.

Йдеться про домовленості, яких президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн досягла з Трампом влітку 2025 року. Угода вже частково імплементована, однак для набуття чинності потребує остаточного схвалення Європарламенту.

Згідно з домовленостями, США мали встановити 15% мито на більшість товарів з ЄС, а Брюссель - скасувати мита на американську промислову продукцію та частину сільськогосподарських товарів. Фон дер Ляєн погодилася на ці умови, намагаючись уникнути повномасштабної торговельної війни.

Втім, впливова група євродепутатів від самого початку критикувала угоду як «однобоку» та таку, що надмірно вигідна Сполученим Штатам. Ситуація загострилася після того, як Вашингтон, попри липневі домовленості, запровадив 50-відсоткові мита на сталь і алюміній, а також на сотні інших товарів з ЄС.

Голова комітету Європарламенту з питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге заявив, що роботу над імплементацією угоди слід негайно призупинити, доки США не припинять економічний тиск.

Також Ланге закликав Євросоюз задіяти Інструмент протидії примусу (Anti-Coercion Instrument, ACI) — найпотужніший механізм ЄС для відповіді на економічний шантаж, який досі жодного разу не застосовувався. Він передбачає можливість запровадження дзеркальних мит, додаткових податків для техкомпаній або обмеження доступу до державних закупівель.

Члени торговельного комітету ЄП уже провели перші консультації та планують повторне засідання за тиждень. Водночас данський євродепутат Пер Клаузен зібрав 30 підписів під листом до керівництва парламенту з вимогою «заморозити» угоду зі США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія сплачуватимуть 10% мито на всі товари, що експортуються до США. З 1 червня ставка зросте до 25%. За словами американського президента, ці мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".

 

СШАЄвропарламентугода

Останні матеріали

Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється