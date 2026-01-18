Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Брюссель посилює вимоги до китайських постачальників в Європу

18 січня 2026, 10:58
Брюссель посилює вимоги до китайських постачальників в Європу
Фото: з вільного доступу
ЄК представить план, який передбачає поетапне обмеження або виключення китайського обладнання з критичної інфраструктури країн Євросоюзу.

Європейська комісія планує запропонувати країнам ЄС обов’язковий план поетапної відмови від китайського обладнання у критичній інфраструктурі. Ініціатива фактично може закрити компаніям на кшталт Huawei та ZTE доступ до європейських телекомунікаційних мереж, систем сонячної енергетики та обладнання безпеки.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на високопосадовців ЄС.

За словами джерел видання, пропозиція з кібербезпеки, яку Єврокомісія має представити у вівторок, 20 січня, передбачає переведення нинішнього добровільного режиму обмежень у статус обов’язкових правил. Йдеться про виключення або суттєве обмеження доступу так званих ''високоризикових постачальників'' до ключових секторів європейської економіки.

Ініціатива є частиною оновленої безпекової стратегії ЄС та спрямована на зменшення стратегічної залежності як від великих американських технологічних корпорацій, так і від китайських постачальників, яких у Брюсселі підозрюють у потенційному зборі конфіденційних даних.

Попередні рекомендації Єврокомісії виконувалися державами-членами нерівномірно, і низка країн досі активно використовує китайські технології. Зокрема, минулого літа Іспанія уклала контракт на 12 млн євро з Huawei на постачання систем зберігання записів прослуховування, здійснюваного правоохоронними органами та розвідувальними службами.

За даними видання, точні строки відмови від китайського обладнання залежатимуть від оцінки ризиків конкретного постачальника та галузі, а також від економічних витрат і наявності альтернативних рішень.

Водночас представники галузі застерігають, що реалізація плану може виявитися складною. Так, понад 90% сонячних панелей, встановлених у ЄС, виробляються в Китаї. Телеком-оператори також попереджають про можливе зростання цін для споживачів у разі жорстких обмежень або прямої заборони.

Після офіційної презентації ініціатива буде обговорюватися з Європарламентом та урядами країн-членів. Очікується опір з боку окремих столиць, оскільки питання національної безпеки традиційно належать до компетенції самих держав.

 
Єврокомісія Китай

Останні матеріали

Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється