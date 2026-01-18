Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Десятки тисяч гренландців вийшли проти тиску США: Make America Go Away

18 січня 2026, 10:21
Фото: Reuters
Жителі масово вийшли на вулиці, вимагаючи поваги до суверенітету острова після заяв Дональда Трампа.

Десятки тисяч людей у Гренландії та Данії вийшли на масштабні акції протесту проти заяв президента США Дональда Трампа щодо передачі острова під американський контроль. Учасники демонстрацій наголосили на готовності відстоювати свою свободу та вимагали поваги до права самостійно визначати майбутнє Гренландії.

Про це повідомляють агенція Reuters.

У столиці Гренландії Нууку ходу протестувальників очолив прем’єр-міністр автономії Єнс-Фредерік Нільсен. Тисячі людей з гренландськими прапорами пройшли від центру міста до консульства США, скандуючи "Kalaallit Nunaat" - назву острова гренландською мовою і тримаючи плакати з гаслом «Гренландія не продається».

За оцінками учасників і поліції, це була найбільша акція протесту в історії острова. Демонстрації також охопили інші регіони Данського королівства.

Найчисленніша хода відбулася в Копенгагені. За даними організаторів, на вулиці столиці Данії вийшли понад 20 тисяч людей. Протестувальники несли плакати з написами «Ні означає ні» та "Руки геть від Гренландії", а також данські й гренландські прапори, підкреслюючи, що "жодна країна не продається".

Окремі учасники вдягли червоні бейсболки, стилізовані під символіку прихильників Трампа, але зі зміненим гаслом - Make America Go Away ("Змусимо Америку забратися геть"). Акції солідарності відбулися також у Канаді — зокрема в столиці інуїтської території Нунавут.

У Нууку на демонстрації виходили цілими родинами. Місцеві жителі розповідають, що тема загрози суверенітету обговорюється навіть у школах: учителі пояснюють дітям роль НАТО та важливість здатності "стояти за себе", коли інша держава чинить політичний тиск.

Напруга посилилася ще більше після того, як під час завершення маршу стало відомо про намір Дональда Трампа запровадити нові мита проти європейських країн.

"Я сподіваюся, це покаже йому, що ми в Європі єдині. Ми не здамося без бою", - заявив офіцер поліції Нуука Том Олсен.

Колишня депутатка парламенту Гренландії Тіллі Мартінуссен також різко розкритикувала зміну позиції Вашингтона:
"Спочатку вони представляли себе як друзів і союзників, говорили, що хочуть зробити Гренландію кращою… А тепер просто погрожують нам".

Зазначимо, що днями Трамп анонсував митні обмеження для союзників через Гренландію.

 

протестиГренландія

