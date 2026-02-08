Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європейці відвертаються від США через скандал із Гренландією – The Guardian

08 лютого 2026, 09:15
Європейці відвертаються від США через скандал із Гренландією – The Guardian
Фото: CNN
В липні 2023 року 80% данців вважали США надійним союзником, а зараз цей показник обвалився до менш ніж 26%.

Згідно з останніми даними опитування YouGov, ставлення жителів Європи до Сполучених Штатів впало до найнижчої позначки за останнє десятиліття. Головним каталізатором різкого негативу стали наміри президента Дональда Трампа щодо анексії Гренландії.

Про це повідомляє The Guardian.

Спроби Вашингтона встановити контроль над островом викликали рішучий протест у ключових європейських країнах. Рівень несхвалення дій США коливається від 62% у Франції до рекордних 84% у Данії.
 
Найбільш разючі зміни відбулися саме в Данії: якщо в липні 2023 року 80% данців вважали США надійним союзником, то сьогодні цей показник обвалився до менш ніж 26%. Загалом у Британії, Франції, Німеччині, Італії та Іспанії все менше людей готові називати Штати дружньою державою.
 
Попри кризу довіри, європейці залишаються реалістами щодо ролі США у світі:
 
  • від 63% до 78% респондентів визнають, що мир у Європі досі залежить від Вашингтона, а більшість опитаних вважають США сильнішими в економічному та військовому плані;
  • мешканці ЄС погоджуються з Трампом у тому, що Європа надто залежна від США в обороні, допустила надмірну міграцію та поводиться нерішуче на міжнародній арені;
  • вперше найпопулярнішою думкою (41%-55% опитаних) стала теза про те, що європейська автономія є важливішою за збереження трансатлантичного альянсу.
 
Європейці не мають бажання йти на значні жертви заради прихильності Білого дому. Вони категорично відкидають ідеї оплати перебування американських військ, зміни торговельних правил на користь США чи розпуску Євросоюзу.
 
Єдине, на що готові піти респонденти – це збільшення витрат на власну оборону та скорочення міграції. Зокрема, британці та данці підтримують ідею суттєвого збільшення допомоги Україні.
 
Більшість опитаних зберігають надію, що зовнішня політика США "повернеться до норми" після завершення терміну нинішньої адміністрації.

 

СШАГренландія

