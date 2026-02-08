Європейці відвертаються від США через скандал із Гренландією – The Guardian

В липні 2023 року 80% данців вважали США надійним союзником, а зараз цей показник обвалився до менш ніж 26%.

Згідно з останніми даними опитування YouGov, ставлення жителів Європи до Сполучених Штатів впало до найнижчої позначки за останнє десятиліття. Головним каталізатором різкого негативу стали наміри президента Дональда Трампа щодо анексії Гренландії.

Про це повідомляє The Guardian.

Спроби Вашингтона встановити контроль над островом викликали рішучий протест у ключових європейських країнах. Рівень несхвалення дій США коливається від 62% у Франції до рекордних 84% у Данії.

Найбільш разючі зміни відбулися саме в Данії: якщо в липні 2023 року 80% данців вважали США надійним союзником, то сьогодні цей показник обвалився до менш ніж 26%. Загалом у Британії, Франції, Німеччині, Італії та Іспанії все менше людей готові називати Штати дружньою державою.