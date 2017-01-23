CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники СБУ і поліції затримали в Кривому Розі місцевого жителя, який отримав поштою посилку з пістолетами і гранатами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі затримали чоловіка, який поштою отримав посилку з пістолетами і гранатами, - ВІДЕО
За цим фактом розпочато кримінальне провадження
Фото: ssu.gov.ua
Чоловіку надіслали пістолети Макарова, ТТ, три гранати РГД-5 та РГН, п'ять радіостанцій з базовою станцією до них, повідомляє прес-служба СБУ.
Посилка прийшла не з зони АТО, а з розташованого неподалік від Кривого Рогу селища Устинівка Кіровоградської області.
Фото: ssu.gov.ua
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю).
Нагадаємо, що в Києві поліція виявила в багажнику авто одного з водіїв автомат, пістолет з глушником, патрони, гранати і ножі.
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