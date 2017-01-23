Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Кривому Розі затримали чоловіка, який поштою отримав посилку з пістолетами і гранатами, - ВІДЕО

За цим фактом розпочато кримінальне провадження
Співробітники СБУ і поліції затримали в Кривому Розі місцевого жителя, який отримав поштою посилку з пістолетами і гранатами.
У Кривому Розі затримали чоловіка, який поштою отримав посилку з пістолетами і гранатами, - ВІДЕО Фото: ssu.gov.ua

Чоловіку надіслали пістолети Макарова, ТТ, три гранати РГД-5 та РГН, п'ять радіостанцій з базовою станцією до них, повідомляє прес-служба СБУ.

Посилка прийшла не з зони АТО, а з розташованого неподалік від Кривого Рогу селища Устинівка Кіровоградської області.


Фото: ssu.gov.ua

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю).

Нагадаємо, що в Києві поліція виявила в багажнику авто одного з водіїв автомат, пістолет з глушником, патрони, гранати і ножі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2017 20:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat