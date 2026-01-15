Foreign Policy: росія підтримує режим Ірану у придушенні протестів постачанням зброї

москва постачає Ірану автомати, снайперські гвинтівки, бронетехніку, вертольоти, а також технології для контролю над інтернетом і протидії протестам.

росія активно допомагає режиму Ірану посилювати репресивні механізми під час масштабних антиурядових протестів, обираючи дискретну підтримку замість прямого військового втручання.

Про це повідомляє Foreign Policy.

За даними видання, москва постачає Ірану автомати, снайперські гвинтівки, бронетехніку, вертольоти, а також технології для контролю над інтернетом і протидії протестам. Після попередніх хвиль протестів іранська делегація відвідала дочірні підприємства російського оборонного конгломерату, де обговорювали застосування електрошокерів, світлових гранат та вибухових зарядів для нейтралізації демонстрантів з мінімізацією політичних наслідків.

8 січня в Ірані було введено тривале відключення інтернету, що паралізувало суспільство, але дозволило уряду зберегти роботу платформ і банківських систем. Це надало владі повний контроль над комунікацією та координацією сил без прямого втручання ззовні.

росія також надає дипломатичну підтримку, використовуючи права постійного члена Ради Безпеки ООН для блокування або пом’якшення санкцій проти Тегерана. Пряме військове втручання Москви наразі малоймовірне — кремль обирає стратегію непрямої допомоги, щоб зберегти дистанцію від внутрішньополітичних репресій.

Протести в Ірані спалахнули на тлі різкого падіння курсу національної валюти та глибокої економічної кризи. Незважаючи на офіційні заяви влади про стабілізацію ситуації, очевидці повідомляють про стрілянину по неозброєних протестувальниках і роботу снайперів. За непідтвердженими даними, під час протестів могли загинути близько 12 тисяч осіб.