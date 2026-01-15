Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Foreign Policy: росія підтримує режим Ірану у придушенні протестів постачанням зброї

15 січня 2026, 19:59
Foreign Policy: росія підтримує режим Ірану у придушенні протестів постачанням зброї
Джерело: zn.ua
москва постачає Ірану автомати, снайперські гвинтівки, бронетехніку, вертольоти, а також технології для контролю над інтернетом і протидії протестам.

росія активно допомагає режиму Ірану посилювати репресивні механізми під час масштабних антиурядових протестів, обираючи дискретну підтримку замість прямого військового втручання.

Про це повідомляє Foreign Policy.

За даними видання, москва постачає Ірану автомати, снайперські гвинтівки, бронетехніку, вертольоти, а також технології для контролю над інтернетом і протидії протестам. Після попередніх хвиль протестів іранська делегація відвідала дочірні підприємства російського оборонного конгломерату, де обговорювали застосування електрошокерів, світлових гранат та вибухових зарядів для нейтралізації демонстрантів з мінімізацією політичних наслідків.

8 січня в Ірані було введено тривале відключення інтернету, що паралізувало суспільство, але дозволило уряду зберегти роботу платформ і банківських систем. Це надало владі повний контроль над комунікацією та координацією сил без прямого втручання ззовні.

росія також надає дипломатичну підтримку, використовуючи права постійного члена Ради Безпеки ООН для блокування або пом’якшення санкцій проти Тегерана. Пряме військове втручання Москви наразі малоймовірне — кремль обирає стратегію непрямої допомоги, щоб зберегти дистанцію від внутрішньополітичних репресій.

Протести в Ірані спалахнули на тлі різкого падіння курсу національної валюти та глибокої економічної кризи. Незважаючи на офіційні заяви влади про стабілізацію ситуації, очевидці повідомляють про стрілянину по неозброєних протестувальниках і роботу снайперів. За непідтвердженими даними, під час протестів могли загинути близько 12 тисяч осіб.

Іранпротестизброяросія окупанти

Останні матеріали

Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється