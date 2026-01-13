У ЄС виникли суперечки щодо фінансової допомоги для України

Основна дискусія точиться навколо можливості спрямування цих коштів на закупівлю озброєння у США та інших третіх країнах.

Країни Європейського Союзу, зокрема Німеччина, Нідерланди та Франція, вступили у суперечку щодо правил використання 90 мільярдів євро фінансової допомоги для України. Основна дискусія точиться навколо можливості спрямування цих коштів на закупівлю озброєння у США та інших третіх країнах.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, президент Франції Еммануель Макрон наполягає на запровадженні преференцій для оборонних компаній ЄС з метою посилення європейської оборонної промисловості. Водночас у Парижі готові піти на обмеження можливостей України купувати необхідну зброю поза межами Євросоюзу, навіть якщо це може негативно вплинути на здатність Києва оперативно стримувати російську агресію.

Проти такої позиції виступає більшість держав ЄС, зокрема Німеччина та Нідерланди. Вони вважають, що Україна повинна мати максимальну свободу у використанні європейських коштів для фінансування власної оборони. У листі уряду Нідерландів до партнерів по ЄС наголошується, що Україні терміново потрібні системи ППО та перехоплювачі американського виробництва, боєприпаси, запасні частини до F-16, а також засоби для далекобійних ударів.

Наразі позицію Франції підтримують лише Греція та Кіпр. Вони погоджуються з ідеєю обмежити закупівлю озброєння для України в межах 90 млрд євро виключно компаніями, що працюють у ЄС.

За інформацією Politico, у новій версії фінансового плану понад дві третини з 90 млрд євро планують спрямувати саме на військові витрати, а не на бюджетну підтримку України. Це лише загострило протистояння між таборами Парижа та Берліна. Уряд Німеччини заявив, що не підтримує обмеження закупівель у третіх країнах, оскільки такі кроки можуть суттєво обмежити право України на самозахист.

Нідерланди пропонують виділити щонайменше 15 млрд євро з пакета на закупівлю іноземного озброєння, аргументуючи це тим, що оборонна промисловість ЄС наразі не здатна виробляти еквівалентні системи у необхідних обсягах і в стислі терміни.

Позиція Франції викликала роздратування серед інших членів ЄС. Критики наголошують, що головним пріоритетом має залишатися посилення обороноздатності України, а не підтримка окремих промислових секторів. Дипломати попереджають, що затяжні суперечки можуть вплинути на темпи постачання озброєння та можливість України отримувати саме те, що їй потрібно зараз.

Водночас можливе вето Франції може бути подолане шляхом ухвалення рішення кваліфікованою більшістю. Однак дискусії ускладнює і позиція Німеччини, яка пропонує надавати преференції лише компаніям з країн — найбільших донорів України.

Наразі Європейський Союз працює над завершенням правових процедур для надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро на наступні два роки. Очікується, що перший транш Київ може отримати у другому кварталі 2026 року.