США попереджають про ризики для цивільної авіації над Центральною та Південною Америкою

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) 16 січня оголосила попередження для американських авіакомпаній щодо потенційних військових дій та можливих перешкод у роботі систем GPS у повітряному просторі над Центральною та Південною Америкою.

Про це повідомляє Reuters.

Попередження охоплює повітряний простір над Мексикою, країнами Центральної Америки, Еквадором, Колумбією та східною частиною Тихого океану. Воно діятиме щонайменше 60 днів. FAA зазначила, що такі ризики можуть впливати на цивільну авіацію на всіх етапах польоту — від зльоту до посадки. Авіакомпаніям рекомендовано уважно стежити за оновленнями, готувати альтернативні маршрути та посилювати заходи безпеки.

Мексиканська влада відреагувала, підкресливши, що попередження є запобіжним заходом для американських операторів, а повітряний простір Мексики залишається відкритим і не впливає на діяльність місцевих авіакомпаній.

Попередження FAA з’явилося на тлі загострення безпеки в регіоні після операції США у Венесуелі, під час якої був затриманий президент Ніколас Мадуро. Крім того, адміністрація президента Дональда Трампа розгорнула військові сили у південній частині Карибського басейну та не виключає нових дій проти наркокартелів у Мексиці та Колумбії.

За даними аналітиків, такі попередження можуть призвести до змін маршрутів авіарейсів, затримок, додаткових витрат та коригування міжнародних розкладів. Наприклад, Колумбія вже запустила національний протидроновий щит, вартість якого становить близько $1,6 млрд, у відповідь на загрози США та удари по Венесуелі.

Таким чином, FAA закликає авіакомпанії до підвищеної обережності та готовності до змін у роботі авіаційної інфраструктури регіону.