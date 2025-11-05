Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Франції водій навмисно наїхав на пішоходів: десятеро поранених

05 листопада 2025, 16:18
У Франції водій навмисно наїхав на пішоходів: десятеро поранених
Фото: з вільних джерел
Водія вже було затримано за допомогою електрошокера.

У середу, 5 листопада, у Франції на острові Олерон (регіон Нова Аквітанія, атлантичне узбережжя) водій навмисно здійснив наїзд на пішоходів і велосипедиста. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше десять людей, четверо з них перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньє, який терміново вирушив на місце події, зловмисник на автомобілі здійснив кілька наїздів у містах Сен-П’єр-д’Олерон і Доль-д’Олерон. Водія затримали жандарми.

Затриманим виявився 35-річний мешканець острова, який раніше вже був відомий поліції. Під час затримання чоловік чинив опір, намагався підпалити автомобіль і вигукнув «Аллах акбар!».

"Його було знешкоджено за допомогою електрошокового пістолета", - повідомив прокурор Ла-Рошелі Арно Ларайз.

За його словами, наразі терористичний мотив не підтверджено, і Національна прокуратура з боротьби з тероризмом поки що не долучилася до розслідування.

Справу веде слідчий відділ міста Пуатьє у співпраці зі слідчими бригадами Ла-Рошелі. Міністр внутрішніх справ має прибути на місце події близько 14:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, що днями у Берліні заарештували чоловіка, який готував теракт

 
ФранціяДТПтеракт

Останні матеріали

Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Політика
Захід погано розуміє мислення кремля. Як росія бачить наступну війну – Флоранс Гауб та Ендрю Монаган
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 16:41
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Технології
Ера мікрочипів добігає кінця. Дата-центри стануть розміром із коробку – Джордж Ґілдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 12:28
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Політика
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 08:09
Кульмінаційні моменти:
Політика
Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється