У Франції водій навмисно наїхав на пішоходів: десятеро поранених

Водія вже було затримано за допомогою електрошокера.

У середу, 5 листопада, у Франції на острові Олерон (регіон Нова Аквітанія, атлантичне узбережжя) водій навмисно здійснив наїзд на пішоходів і велосипедиста. Унаслідок інциденту постраждали щонайменше десять людей, четверо з них перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньє, який терміново вирушив на місце події, зловмисник на автомобілі здійснив кілька наїздів у містах Сен-П’єр-д’Олерон і Доль-д’Олерон. Водія затримали жандарми.

Затриманим виявився 35-річний мешканець острова, який раніше вже був відомий поліції. Під час затримання чоловік чинив опір, намагався підпалити автомобіль і вигукнув «Аллах акбар!».

"Його було знешкоджено за допомогою електрошокового пістолета", - повідомив прокурор Ла-Рошелі Арно Ларайз.

За його словами, наразі терористичний мотив не підтверджено, і Національна прокуратура з боротьби з тероризмом поки що не долучилася до розслідування.

Справу веде слідчий відділ міста Пуатьє у співпраці зі слідчими бригадами Ла-Рошелі. Міністр внутрішніх справ має прибути на місце події близько 14:00 за місцевим часом.

