У Берліні заарештували чоловіка, який готував теракт
Німецька поліція затримала у Берліні чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту на джихадистському підґрунті.
Про це повідомив представник федеральної прокуратури виданню Spiegel.
За даними слідства, арешт відбувся у суботу, 1 листопада. Представник прокуратури Берліна уточнив, що затриманому висунули обвинувачення у підготовці тяжкого злочину, який становить загрозу для державної безпеки.
Під час обшуку в чоловіка вилучили матеріали, придатні для виготовлення вибухових пристроїв. У другій половині дня 2 листопада підозрюваного мали доставити до суду для обрання запобіжного заходу.
За словами речника прокуратури, затримання пов’язане з плануванням теракту, мотивованого радикально-ісламістськими ідеями.
Нагадаємо, 2 жовтня у британському Манчестері стався напад біля синагоги під час святкування Йом Кіпуру - найсвятішого дня в юдейському календарі. Тоді чоловік в’їхав автомобілем у групу вірян, а потім намагався прорватися до будівлі з ножем. Нападника, який, за даними поліції, був уродженцем Сирії, що прибув до Великої Британії понад 20 років тому, ліквідували на місці.