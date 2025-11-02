Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Берліні заарештували чоловіка, який готував теракт

02 листопада 2025, 19:22
У Берліні заарештували чоловіка, який готував теракт
Берлін. Фото: Getty images
У чоловіка вилучили матеріали, придатні для виготовлення вибухівки.

Німецька поліція затримала у Берліні чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту на джихадистському підґрунті.

Про це повідомив представник федеральної прокуратури виданню Spiegel

За даними слідства, арешт відбувся у суботу, 1 листопада. Представник прокуратури Берліна уточнив, що затриманому висунули обвинувачення у підготовці тяжкого злочину, який становить загрозу для державної безпеки.

Під час обшуку в чоловіка вилучили матеріали, придатні для виготовлення вибухових пристроїв. У другій половині дня 2 листопада підозрюваного мали доставити до суду для обрання запобіжного заходу.

За словами речника прокуратури, затримання пов’язане з плануванням теракту, мотивованого радикально-ісламістськими ідеями.

Нагадаємо, 2 жовтня у британському Манчестері стався напад біля синагоги під час святкування Йом Кіпуру - найсвятішого дня в юдейському календарі. Тоді чоловік в’їхав автомобілем у групу вірян, а потім намагався прорватися до будівлі з ножем. Нападника, який, за даними поліції, був уродженцем Сирії, що прибув до Великої Британії понад 20 років тому, ліквідували на місці.

 

терактНімеччинаБерлін

Останні матеріали

Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О’Брайен
Політика
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 02 листопада 2025, 19:04
Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється