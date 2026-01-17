У США вважають реакцію Європи на заяви щодо Гренландії "надто бурхливою"

Дипломат запевнив, що питання приналежності Гренландії можна вирішити без ескалації.

Європа "схильна реагувати надто бурхливо" на бажання президента США анексувати Гренландію, що входить до складу Данського Королівства.

Про це в інтерв'ю Fox News заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.

За його словами, американська анексія острова - це "питання між Сполученими Штатами, Данією і Гренландією".

Дипломат заявив, що географічне положення Гренландії робить її центральним елементом американської оборони, і насправді це було очевидно вже давно.

"Оскільки лід тане, а шляхи в Арктиці відкриваються, безпека Арктики, а значить, і безпека Гренландії, яка є північним флангом континентальної частини Сполучених Штатів, має вирішальне значення", - сказав Вітакер.

Дипломат запевнив, що питання приналежності Гренландії можна вирішити без ескалації.

"Європа іноді схильна реагувати занадто бурхливо щоразу, коли на обговорення виноситься якесь питання. Це одна з тих речей, де повинен переважати здоровий глузд", – сказав Вітакер.