У США вважають реакцію Європи на заяви щодо Гренландії "надто бурхливою"

17 січня 2026, 19:47
У США вважають реакцію Європи на заяви щодо Гренландії
Фото: nyc-brooklyn.ru
Дипломат запевнив, що питання приналежності Гренландії можна вирішити без ескалації.

Європа "схильна реагувати надто бурхливо" на бажання президента США анексувати Гренландію, що входить до складу Данського Королівства.

Про це в інтерв'ю Fox News заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.

За його словами, американська анексія острова - це "питання між Сполученими Штатами, Данією і Гренландією".

Дипломат заявив, що географічне положення Гренландії робить її центральним елементом американської оборони, і насправді це було очевидно вже давно.

"Оскільки лід тане, а шляхи в Арктиці відкриваються, безпека Арктики, а значить, і безпека Гренландії, яка є північним флангом континентальної частини Сполучених Штатів, має вирішальне значення", - сказав Вітакер.

Дипломат запевнив, що питання приналежності Гренландії можна вирішити без ескалації.

"Європа іноді схильна реагувати занадто бурхливо щоразу, коли на обговорення виноситься якесь питання. Це одна з тих речей, де повинен переважати здоровий глузд", – сказав Вітакер.

