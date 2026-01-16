Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Син Кадирова потрапив у ДТП: він у тяжкому стані

16 січня 2026, 20:06
Син Кадирова потрапив у ДТП: він у тяжкому стані
Фото: з вільних джерел
Його готують до перевезення в москву.

Сьогодні, 16 січня, син глави Чечні Адам Кадиров потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду в Грозному. 

Про це пишуть чеченські ЗМІ. 

Після аварії в місті перекрили частину доріг, а самого Кадирова-молодшого готують до транспортування до москви для надання медичної допомоги.

За даними медіа, у ДТП брали участь представники вищого керівництва республіканської влади, серед яких був і Адам Кадиров.

"Грозний перекритий, нову республіканську лікарню закрито. Усе заради однієї людини, яка перебуває у тяжкому стані. Його реанімують і готують до транспортування до москви", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, кортеж рухався з великою швидкістю, коли раптово зіткнувся з перешкодою. Внаслідок цього кілька автомобілів врізалися один в одного, що призвело до масштабної аварії. Повідомляється про кількох постраждалих, однак основна увага зосереджена на стані Адама Кадирова, який, за даними джерел, перебуває у критичному стані.

Також повідомляється, що в одному з автомобілів нібито перебував боєць змішаних єдиноборств Хамзат Чимаєв. Спочатку з'являлася інформація про його можливу загибель або важкі травми, однак ці дані наразі не підтверджені. Водночас зазначається, що серед постраждалих може бути ще один син високопоставленого представника окупаційної влади.

Офіційних коментарів з боку чеченської влади або російських силових структур наразі не надходило.

Зазначимо, що наприкінці 2025 року Кадирова екстрено госпіталізували в москві.

Адам КадировДТП

