У Чорногорії українець на BMW врізався в авто з кортежу прем'єра

У Чорногорії 21-річний громадянин України за кермом BMW зіткнувся з автомобілем із кортежу премʼєр-міністра Мілойка Спаїча. У результаті ДТП є постраждалі.

Про це повідомляє RTCG з посиланням на дані поліції.

Аварія сталася 18 лютого на трасі Матешево — Колашин біля населеного пункту Скрбуша.

Попередньо, українець з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та врізався у службовий автомобіль марки Mercedes-Benz.

Унаслідок аварії троє поліцейських, які були в автівці, травмувалися. Рух транспорту на цій ділянці дороги призупинили.

У поліції додали, що премʼєр Спаїч їхав в іншому авто і не постраждав.