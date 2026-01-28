Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Чорногорії може загрожувати дефіцит пального через блокаду далекобійників

28 січня 2026, 12:33
Чорногорії може загрожувати дефіцит пального через блокаду далекобійників
Фото: unian.ua
Фактичні запаси наразі обмежуються пальним на автозаправних станціях, чого вистачить для роботи ринку лише на кілька днів.
Чорногорія може зіткнутися з нестачею пального через протести в регіоні та блокаду адріатичного порту Бар, організовану водіями вантажівок. 
 
Про це пише Reuters.
 
Акції протесту спричинені жорсткими правилами в’їзду до ЄС, через які далекобійникам загрожує депортація за перевищення дозволених термінів перебування в Шенгенській зоні. Порт Бар є найбільшим пунктом імпорту пального з-за кордону до Чорногорії, яка не має власних нафтопереробних потужностей. Там також розташовані найбільші в країні паливні сховища.
 
Блокування прикордонних переходів у Сербії, Боснії і Герцеговині, Чорногорії та Північній Македонії, що розпочалося в понеділок, зупинило транспортне сполучення на ключовому автокоридорі, який з’єднує Європейський Союз із Туреччиною та Близьким Сходом.
 
Міністерство енергетики Чорногорії вчора повідомило, що звернулося до нафтотрейдерів із запитом щодо наявних запасів та орієнтовних термінів, протягом яких можна підтримувати стабільні поставки пального.
 
За даними міністерства, фактичні запаси наразі обмежуються пальним на автозаправних станціях, чого вистачить для роботи ринку лише на кілька днів. Влада також закликала громадян утриматися від надмірної закупівлі пального.
 
Поліція Чорногорії раніше повідомила, що далекобійники мають дозвіл на проведення протестів до полудня четверга.Водії вантажівок вимагають продовження дозволеного строку перебування в Шенгенській зоні, зазначаючи, що через великі обсяги перевезень вони дуже швидко вичерпують ліміт перебування.

 

війна в Україніросія окупантиЧорногорія

