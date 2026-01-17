Україна розширила санкції проти осіб, причетних до пропаганди війни рф

Санкційні обмеження передбачають блокування активів, анулювання угод і договорів, заборону на в’їзд в Україну, припинення дії дозволів та ліцензій, а також позбавлення українських державних нагород.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію нові санкції проти осіб та організацій, які виправдовують агресію росії проти України та використовуються у пропагандистських цілях.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

"Погодив і наступні санкційні кроки – рішення незабаром. Тиск на росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів", – зазначив Зеленський.

За його словами, вже зараз значна частина санкцій, запроваджених партнерами України, базується на пропозиціях української сторони.

Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Під санкції терміном на 10 років потрапили:

Паралімпійський комітет росії;

Федерація комп’ютерного спорту росії;

Яків Букін;

Павло Рожков;

Дмитро Сміт.

Санкційні обмеження передбачають блокування активів, анулювання угод і договорів, заборону на в’їзд в Україну, припинення дії дозволів та ліцензій, а також позбавлення українських державних нагород.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.