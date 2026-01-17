Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна розширила санкції проти осіб, причетних до пропаганди війни рф

17 січня 2026, 17:41
Фото: Зеленський / Telegram
Санкційні обмеження передбачають блокування активів, анулювання угод і договорів, заборону на в’їзд в Україну, припинення дії дозволів та ліцензій, а також позбавлення українських державних нагород.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію нові санкції проти осіб та організацій, які виправдовують агресію росії проти України та використовуються у пропагандистських цілях.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

"Погодив і наступні санкційні кроки – рішення незабаром. Тиск на росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів", – зазначив Зеленський.

За його словами, вже зараз значна частина санкцій, запроваджених партнерами України, базується на пропозиціях української сторони.

Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Під санкції терміном на 10 років потрапили:

  • Паралімпійський комітет росії;
  • Федерація комп’ютерного спорту росії;
  • Яків Букін;
  • Павло Рожков;
  • Дмитро Сміт.

Санкційні обмеження передбачають блокування активів, анулювання угод і договорів, заборону на в’їзд в Україну, припинення дії дозволів та ліцензій, а також позбавлення українських державних нагород.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Володимир Зеленськийсанкціі проти росіївійна

