Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Румунії потяг зійшов з рейок, є загиблі

14 вагонів були істотно пошкоджені
У Румунії в повіті Тімішоара на перегоні між станціями Баніца і Мерішор зійшов з рейок вантажний потяг. Загинули двоє механіків потягу.
У Румунії потяг зійшов з рейок, є загиблі Фото: cherkasy24.info

Про це повідомляє Укрінформ.

Прес-служба Акціонерного товариства "Румунські залізниці" зазначає, що попереднє розслідування причин катастрофи вказує на несправність гальмівної системи потягу.

Із 16 вагонів потягу 14 були істотно пошкоджені.

Нагадаємо, потяг з пасажирами перекинувся в лютому біля Брюселю. Одна людина загинула, троє отримали серйозні поранення, близько 20 людей госпіталізовано.

На північному сході американського штату Айова в результаті сходження з рейок 27 зі 101 вагонів вантажного потяга, загорілося декілька цистерн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 04 2017 22:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.