CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Румунії в повіті Тімішоара на перегоні між станціями Баніца і Мерішор зійшов з рейок вантажний потяг. Загинули двоє механіків потягу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Румунії потяг зійшов з рейок, є загиблі
14 вагонів були істотно пошкоджені
Фото: cherkasy24.info
Про це повідомляє Укрінформ.
Прес-служба Акціонерного товариства "Румунські залізниці" зазначає, що попереднє розслідування причин катастрофи вказує на несправність гальмівної системи потягу.
Із 16 вагонів потягу 14 були істотно пошкоджені.
Нагадаємо, потяг з пасажирами перекинувся в лютому біля Брюселю. Одна людина загинула, троє отримали серйозні поранення, близько 20 людей госпіталізовано.
На північному сході американського штату Айова в результаті сходження з рейок 27 зі 101 вагонів вантажного потяга, загорілося декілька цистерн.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 04 2017 22:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків