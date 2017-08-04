У Румунії потяг зійшов з рейок, є загиблі 14 вагонів були істотно пошкоджені

У Румунії в повіті Тімішоара на перегоні між станціями Баніца і Мерішор зійшов з рейок вантажний потяг. Загинули двоє механіків потягу.

Фото: cherkasy24.info

Про це повідомляє Укрінформ. Прес-служба Акціонерного товариства "Румунські залізниці" зазначає, що попереднє розслідування причин катастрофи вказує на несправність гальмівної системи потягу. Із 16 вагонів потягу 14 були істотно пошкоджені. Нагадаємо, потяг з пасажирами перекинувся в лютому біля Брюселю. Одна людина загинула, троє отримали серйозні поранення, близько 20 людей госпіталізовано. На північному сході американського штату Айова в результаті сходження з рейок 27 зі 101 вагонів вантажного потяга, загорілося декілька цистерн.

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