У США з рейок зійшли понад двадцять вагонів: загорілися цистерни Двом машиністам вдалося покинути місце аварії неушкодженими

На північному сході американського штату Айова в результаті сходження з рейок 27 зі 101 вагонів вантажного потяга, загорілося декілька цистерн.

Фото: apnews.com

У цистернах, ймовірно, перевозився етанол. За словами директора місцевого Управління з надзвичайних ситуацій Марка Ханфілда, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, повідомляє Associated Press. Двом машиністам вдалося покинути місце аварії неушкодженими. Жителів околиць попросили залишити райони інциденту. Several fuel tank cars carrying ethanol burn after a freight train derails in northwestern #Iowa. https://t.co/HskD96MJ8G pic.twitter.com/GPU0gwgxFS — AP Central U.S. (@APCentralRegion) 10 марта 2017 г. Нагадаємо, що в індійському штаті Андхра-Прадеш увечері 21 січня поїзд зійшов з рейок, в результаті чого загинули 26 осіб, більше 50 отримали поранення.

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