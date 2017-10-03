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У США з рейок зійшли понад двадцять вагонів: загорілися цистерни

Двом машиністам вдалося покинути місце аварії неушкодженими
На північному сході американського штату Айова в результаті сходження з рейок 27 зі 101 вагонів вантажного потяга, загорілося декілька цистерн.
У США з рейок зійшли понад двадцять вагонів: загорілися цистерни Фото: apnews.com

У цистернах, ймовірно, перевозився етанол. За словами директора місцевого Управління з надзвичайних ситуацій Марка Ханфілда, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, повідомляє Associated Press.

Двом машиністам вдалося покинути місце аварії неушкодженими. Жителів околиць попросили залишити райони інциденту.

 

Нагадаємо, що в індійському штаті Андхра-Прадеш увечері 21 січня поїзд зійшов з рейок, в результаті чого загинули 26 осіб, більше 50 отримали поранення.

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10 03 2017 21:55
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