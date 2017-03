У США з рейок зійшли понад двадцять вагонів: загорілися цистерни

У цистернах, ймовірно, перевозився етанол. За словами директора місцевого Управління з надзвичайних ситуацій Марка Ханфілда, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, повідомляє Associated Press.

Двом машиністам вдалося покинути місце аварії неушкодженими. Жителів околиць попросили залишити райони інциденту.

Several fuel tank cars carrying ethanol burn after a freight train derails in northwestern #Iowa. https://t.co/HskD96MJ8G pic.twitter.com/GPU0gwgxFS