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В Індії потяг зійшов з рейок: 26 людей загинули

Поки невідомо, що саме стало причиною трагедії
В індійському штаті Андхра-Прадеш увечері 21 січня поїзд зійшов з рейок, в результаті чого загинули 26 осіб, більше 50 отримали поранення.
В Індії потяг зійшов з рейок: 26 людей загинули Фото: bbc.com

Багато пасажирів залишаються під уламками. Рятувальники також попереджають, що число загиблих може зрости, інформує BBC.

Поки достовірно невідомо, що саме стало причиною трагедії.


bbc.com

Поїзд прямував у місто Бхубанешвар - столицю штату Орісса.

Нагадаємо, що нещодавно в Індії шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули 25 дітей і водій автобуса.

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22 01 2017 11:18
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