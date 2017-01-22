В Індії потяг зійшов з рейок: 26 людей загинули Поки невідомо, що саме стало причиною трагедії

В індійському штаті Андхра-Прадеш увечері 21 січня поїзд зійшов з рейок, в результаті чого загинули 26 осіб, більше 50 отримали поранення.

Фото: bbc.com

Багато пасажирів залишаються під уламками. Рятувальники також попереджають, що число загиблих може зрости, інформує BBC. Поки достовірно невідомо, що саме стало причиною трагедії.

bbc.com Поїзд прямував у місто Бхубанешвар - столицю штату Орісса. Нагадаємо, що нещодавно в Індії шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули 25 дітей і водій автобуса.

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