CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ індійському штаті Андхра-Прадеш увечері 21 січня поїзд зійшов з рейок, в результаті чого загинули 26 осіб, більше 50 отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії потяг зійшов з рейок: 26 людей загинули
Поки невідомо, що саме стало причиною трагедії
Фото: bbc.com
Багато пасажирів залишаються під уламками. Рятувальники також попереджають, що число загиблих може зрости, інформує BBC.
Поки достовірно невідомо, що саме стало причиною трагедії.
bbc.com
Поїзд прямував у місто Бхубанешвар - столицю штату Орісса.
Нагадаємо, що нещодавно в Індії шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули 25 дітей і водій автобуса.
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