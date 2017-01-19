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В Індії зіштовхнулися шкільний автобус з вантажівкою: 26 осіб зигинули

Всього в автобусі перебувало близько півсотні школярів
Шкільний автобус в Індії зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули 25 дітей і водій автобуса.
В Індії зіштовхнулися шкільний автобус з вантажівкою: 26 осіб зигинули Фото: India Today

Близько 36 осіб постраждали в результаті зіткнення. За словами очевидців, аварія сталася через погану видимість на дорозі, повідомляє India Today.

Транспортні засоби рухалися з великою швидкістю, після чого сталася аварія. Всього в автобусі перебувало близько півсотні школярів.


Фото: India Today

Рятувальні операції на місці аварії тривають.

Нагадаємо, щонайменше 17 людей загинули після того, як автобус впав в ущелину в індійському штаті Мадх’я-Прадеш.

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19 01 2017 09:56
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