CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШкільний автобус в Індії зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули 25 дітей і водій автобуса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії зіштовхнулися шкільний автобус з вантажівкою: 26 осіб зигинули
Всього в автобусі перебувало близько півсотні школярів
Фото: India Today
Близько 36 осіб постраждали в результаті зіткнення. За словами очевидців, аварія сталася через погану видимість на дорозі, повідомляє India Today.
Транспортні засоби рухалися з великою швидкістю, після чого сталася аварія. Всього в автобусі перебувало близько півсотні школярів.
Фото: India Today
Рятувальні операції на місці аварії тривають.
Нагадаємо, щонайменше 17 людей загинули після того, як автобус впав в ущелину в індійському штаті Мадх’я-Прадеш.
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