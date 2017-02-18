В Бельгії пасажирський потяг зійшов з рейок

Потяг з пасажирами перекинувся біля Брюселю. Одна людина загинула, троє отримали серйозні поранення, близько 20 людей госпіталізовано.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на нідерландський телеканал ROBtv.

Один вагон потягу лежить на схилі. На місце прибули аварійні служби.

Поліція підтвердила загибель одного пасажира під час аварії. Тіло загиблого досі не дістали з-під завалу.

Близько 50 евакуйованих пасажирів розмістили у поліцейському відділку.

Рух усіх поїздів біля Левена, в 20 км на схід від Брюсселя припинений.

На місце аварії прибув прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель.



Фото: twitter.com/rob_televisie

Нагадаємо, в індійському штаті Андхра-Прадеш увечері 21 січня поїзд зійшов з рейок, в результаті чого загинули 26 осіб, більше 50 отримали поранення.