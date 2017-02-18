CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПотяг з пасажирами перекинувся біля Брюселю. Одна людина загинула, троє отримали серйозні поранення, близько 20 людей госпіталізовано.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Бельгії пасажирський потяг зійшов з рейок
Є загиблі
Фото: belga.be
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на нідерландський телеканал ROBtv.
Один вагон потягу лежить на схилі. На місце прибули аварійні служби.
Поліція підтвердила загибель одного пасажира під час аварії. Тіло загиблого досі не дістали з-під завалу.
Близько 50 евакуйованих пасажирів розмістили у поліцейському відділку.
Рух усіх поїздів біля Левена, в 20 км на схід від Брюсселя припинений.
На місце аварії прибув прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель.
Фото: twitter.com/rob_televisie
Нагадаємо, в індійському штаті Андхра-Прадеш увечері 21 січня поїзд зійшов з рейок, в результаті чого загинули 26 осіб, більше 50 отримали поранення.
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