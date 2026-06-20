У Британії зіткнулися два пасажирські поїзди: загинув машиніст, десятки постраждалих

До рятувальної операції залучили понад 20 бригад медичної допомоги та шість гелікоптерів.

У Британії зіткнулися два пасажирські поїзди, внаслідок чого машиніст одного з них загинув, а десятки пасажирів отримали травми різної тяжкості.

Про це повідомляє Sky News.

Аварія сталася ввечері в п'ятницю біля міста Бедфорд, неподалік Кембриджа. Пасажирський потяг з Корбі врізався в хвіст іншого поїзда, що зупинився на тій самій колії. Від сили удару один вагон зійшов з рейок.

За підсумками рятувальної операції, у якій брали участь понад 20 бригад екстреної медичної допомоги та шість медичних гелікоптерів, загинув машиніст потяга, 11 людей отримали дуже тяжкі травми, ще 22, серйозні, та 56, незначні.

Міністр транспорту пообіцяв ретельне розслідування причин аварії. Король Чарльз III через речника Букінгемського палацу висловив співчуття постраждалим та родині загиблого.