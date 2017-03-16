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У Франції в школі сталася стрілянина

Після інциденту влада країни оголосила попередження про терористичну загрозу
Стрілянина сталася в одному з ліцеїв міста Грас на південному сході Франції, кілька людей отримали поранення.
У Франції в школі сталася стрілянина Фото: 24tv.ua

Зловмисник увірвався в середню школу Токвіля і відкрив вогонь. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на джерела.

Після інциденту влада країни оголосила попередження про терористичну загрозу.

Місцеві служби швидкої допомоги порадили в Twitter жителям міста залишатися вдома. Уряд запустив додаток для мобільних телефонів, яке попереджає про "терористичних" атаках.

Нагадаємо, у лютому у місті Монпелье на півдні Франції поліція затримала трьох чоловіків та 16-річну дівчину, яких підозрюють у підготовці терористичної атаки.

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16 03 2017 14:54
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