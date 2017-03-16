CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтрілянина сталася в одному з ліцеїв міста Грас на південному сході Франції, кілька людей отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції в школі сталася стрілянина
Після інциденту влада країни оголосила попередження про терористичну загрозу
Фото: 24tv.ua
Зловмисник увірвався в середню школу Токвіля і відкрив вогонь. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на джерела.
Після інциденту влада країни оголосила попередження про терористичну загрозу.
Місцеві служби швидкої допомоги порадили в Twitter жителям міста залишатися вдома. Уряд запустив додаток для мобільних телефонів, яке попереджає про "терористичних" атаках.
Нагадаємо, у лютому у місті Монпелье на півдні Франції поліція затримала трьох чоловіків та 16-річну дівчину, яких підозрюють у підготовці терористичної атаки.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 03 2017 14:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків