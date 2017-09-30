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У Конго внаслідок авіакатастрофи загинули близько десяти осіб

Він розбився через кілька хвилин після зльоту
У суботу, 30 вересня, в столиці Демократичної Республіки Конго Кіншаса впав військовий вантажний літак, екіпаж загинув.
У Конго внаслідок авіакатастрофи загинули близько десяти осіб Фото: Radio Okapi

"Сталася аварія вантажного літака. Це військовий літак. Він не перевозив пасажирів. Екіпаж не вижив", – повідомив директор головного аеропорту міста Джордж Табора, пише Reuters.

Досі точно не відомо, скільки членів екіпажу перебували на борту. Урядові та військові чиновники наразі не коментують інцидент.

Джерело в авіаційному агентстві Конго повідомляє, що йдеться про літак Ан-12, який прямував до міста Букаву і розбився за кілька хвилин після зльоту.

Водночас "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Radio Okapi зазначає, що приблизно йдеться про десятьох членів екіпажу. Повідомляється, що технічні проблеми були виявлені відразу після вильоту літака з аеропорту, потім диспетчери втратили зв'язок із бортом.

На місце інциденту прибули екстрені служби для проведення експертизи і фахівці для встановлення причин катастрофи.

Нагадаємо, 29 вересня, приблизно 20-30 км від Хмельницького у районі повороту на місто Красилів впав військовий літак.

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30 09 2017 16:34
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