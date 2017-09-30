У Конго внаслідок авіакатастрофи загинули близько десяти осіб
"Сталася аварія вантажного літака. Це військовий літак. Він не перевозив пасажирів. Екіпаж не вижив", – повідомив директор головного аеропорту міста Джордж Табора, пише Reuters.
Досі точно не відомо, скільки членів екіпажу перебували на борту. Урядові та військові чиновники наразі не коментують інцидент.
Джерело в авіаційному агентстві Конго повідомляє, що йдеться про літак Ан-12, який прямував до міста Букаву і розбився за кілька хвилин після зльоту.
Водночас "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Radio Okapi зазначає, що приблизно йдеться про десятьох членів екіпажу. Повідомляється, що технічні проблеми були виявлені відразу після вильоту літака з аеропорту, потім диспетчери втратили зв'язок із бортом.
На місце інциденту прибули екстрені служби для проведення експертизи і фахівці для встановлення причин катастрофи.
Нагадаємо, 29 вересня, приблизно 20-30 км від Хмельницького у районі повороту на місто Красилів впав військовий літак.
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