У Крим знову завезли газові турбіни Siemens, - ЗМІ

Пєсков сказав, що турбіни для Криму зроблені в Росії з вітчизняних компонентів

На територію окупованого Криму начебто завезли ще дві газові турбіни Siemens.

У розпорядженні місцевого видання "Примечания" виявилися ще два знімки, зроблених пізно ввечері у Феодосії.

"Укриті брезентом циліндричні предмети, які везуть через місто тягачі, нагадують знімки предметів, схожих на турбіни, про яких російські ЗМІ повідомляли 13 липня", - йдеться у повідомленні.



Фото: primechaniya.ru

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що турбіни для Криму зроблені в Росії з вітчизняних компонентів.

Будує ТЕС в Криму "дочка" "Ростеху" - "Технопромекспорт" повідомила, що купила чотири комплекти турбін для Криму на вторинному ринку.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.