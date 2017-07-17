У Крим знову завезли газові турбіни Siemens, - ЗМІ
У розпорядженні місцевого видання "Примечания" виявилися ще два знімки, зроблених пізно ввечері у Феодосії.
"Укриті брезентом циліндричні предмети, які везуть через місто тягачі, нагадують знімки предметів, схожих на турбіни, про яких російські ЗМІ повідомляли 13 липня", - йдеться у повідомленні.
Фото: primechaniya.ru
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що турбіни для Криму зроблені в Росії з вітчизняних компонентів.
Будує ТЕС в Криму "дочка" "Ростеху" - "Технопромекспорт" повідомила, що купила чотири комплекти турбін для Криму на вторинному ринку.
Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.
Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".
Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.
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