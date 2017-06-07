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Газові турбіни Siemens доставили в Крим попри санкції ЄС

Компанії може загрожувати звинувачення в порушенні санкційної політики Євросоюзу
Газові турбіни німецького концерну Siemens Росія направила до Криму, не дивлячись на те, що ЄС заборонив європейським компаніям поставляти енергетичні технології на територію півострова.
Газові турбіни Siemens доставили в Крим попри санкції ЄС Фото: Reuters

Турбіни були зроблені на спільному з російським концерном "Силові машини" заводі "Сіменс технології газових турбін", повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Згідно з контрактом, поставлені турбіни призначені для будівництва електростанції на Таманському півострові Росії. Однак, конкурс на будівництво ТЕС на Тамані так і не відбувся через відсутність заявок.

У березні німецька компанія заявляла, що обладнання було доставлено в Тамань, однак, як стверджують джерела Reuters, дві з чотирьох турбін опинилися в Севастополі, де їх збираються встановити на місцевій електростанції.

Визначити, чи виконана доставка обладнання з відома або згоди Siemens, не вдалося, проте тепер компанії може загрожувати звинувачення в порушенні санкційної політики Євросоюзу.

У самому концерні при цьому відкидають інформацію про постачання своїх газових турбін на територію анексованого півострова. У Міністерстві енергетики Росії відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, що Siemens в минулому році заперечував можливість поставки турбін до Криму, наполягаючи на тому, що турбіни призначені для Таманського проекту, і у нього немає підстав думати, що вони підуть куди-небудь ще. Концерн також стверджував, що дотримується і не має наміру порушувати режим санкцій.

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