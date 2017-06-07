Газові турбіни Siemens доставили в Крим попри санкції ЄС
Турбіни були зроблені на спільному з російським концерном "Силові машини" заводі "Сіменс технології газових турбін", повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Згідно з контрактом, поставлені турбіни призначені для будівництва електростанції на Таманському півострові Росії. Однак, конкурс на будівництво ТЕС на Тамані так і не відбувся через відсутність заявок.
У березні німецька компанія заявляла, що обладнання було доставлено в Тамань, однак, як стверджують джерела Reuters, дві з чотирьох турбін опинилися в Севастополі, де їх збираються встановити на місцевій електростанції.
Визначити, чи виконана доставка обладнання з відома або згоди Siemens, не вдалося, проте тепер компанії може загрожувати звинувачення в порушенні санкційної політики Євросоюзу.
У самому концерні при цьому відкидають інформацію про постачання своїх газових турбін на територію анексованого півострова. У Міністерстві енергетики Росії відмовилися від коментарів.
Нагадаємо, що Siemens в минулому році заперечував можливість поставки турбін до Криму, наполягаючи на тому, що турбіни призначені для Таманського проекту, і у нього немає підстав думати, що вони підуть куди-небудь ще. Концерн також стверджував, що дотримується і не має наміру порушувати режим санкцій.
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