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У Лондоні чоловік упіймав дитину, яку скинули з десятого поверху палаючої будівлі

"Люди почали з'являтись у вікнах, відчайдушно жестикулюючи, з криками, але ми нічим не могли допомогти", - розповідають свідки
У Лондоні з десятого поверху палаючої багатоповерхівки жінка скинула дитину, яку упіймав знизу однин із свідків події.
У Лондоні чоловік упіймав дитину, яку скинули з десятого поверху палаючої будівлі Фото: EPA/UPG

Свідок інциденту Саміра Ламрані розповіла, що бачила жінку, яка намагалась врятувати дитину, висунувши її з вікна "на дев'ятому або 10-му поверсі", очікуючи, що хтось знизу зверне увагу і зможе допомогти.

"Люди почали з'являтись у вікнах, відчайдушно жестикулюючи з криками", - зазначила Саміра, повідомляє The Telegraph.

"У злегка прочиненому вікні з'явилась жінка, яка показувала, що вона збирається кинути свою дитину і щоб хтось міг упіймати її. Один чоловік вибіг вперед і зумів схопити дитину", - розповіла жінка.

Також вона зазначила, що люди з усіх сторін просили про допомогу. 

"Ми (свідки, - ред.) запевняли їх, що ми зробили все можливе і залежне від нас для їхнього порятунку, зателефонували 999, але очевидно, що в їхніх поглядах була смерть", - додала Саміра.

Жінка розповіла, що чула від знайомого, як один чоловік  зробив саморобний парашут і спробував вистрибнути з вікна, намагаючись врятуватись.

"Я дивилась на будівлю вгору, поверх за поверхом, помічала нескінченне число людей, в основному дітей. Їхні крики, високі голоси залишаться в моїй пам'яті на довго", - зазначила Саміра.

Також свідки розповіли, що бачили жінку на п'ятому чи шостому поверсі, яка викинула свого п'ятирічного сина з вікна.

"Я думаю, що він вижив, можливо деякі кістки зламані і є забої. Це було схоже на сцену з голівудського фільму", - розповіла Зара.

За словами свідків, була ще одна жінка, яка кричала "моя дитина, моя дитина, мені потрібно вийти, мені потрібно врятувати свою дитину".

"Але ми просто дивилися вгору. Ми нічого не могли зробити", - додала Зара.

Нагадаємо, дві сотні пожежників намагалися загасити загоряння, що сталося сьогодні в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона. 

В результаті пожежі у житловій багатоповерхівці у Лондоні постраждали вже понад 50 людей. Загинули шестеро осіб.
Посольство України у Великій Британії повідомляє, що українців немає серед загиблих внаслідок масштабної пожежі багатоповерхівки у Лондоні. 
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14 06 2017 16:20
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