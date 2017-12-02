На Дніпропетровщині журналісту спалили авто
Першими пожежу в дворі помітили сусіди, вони ж і допомогли гасити полум’я. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила сліди навмисного підпалу автомобіля, повідомляє 5692.com.ua.
"Я не сумніваюся, що автомобіль спалили через нашу чесну і професійну роботу. Деяким впливовим людям в місті не подобалося те, як ми висвітлюємо події в Кам’янському (Дніпродзержинську). В останні тижні на редакцію чинився тиск, щоб не допустити виходу нової газети "Місто 5692", зупинити розслідування, які проводить редакція. Кілька днів тому у мене цікавилися, чи не сталося чого з моїм автомобілем? Думаю, що і наші останні публікації про те, як за допомогою маніпуляцій намагаються відкликати з міськради деяких депутатів – також не всім сподобалися. Прізвища тих, кого я підозрюю, назву трохи пізніше, нехай поки слідчі попрацюють", – розповів Сергій Гузь.
Підпал стався близько 4 год ранку. Автомобіль загорівся відразу в декількох місцях. Судячи зі слідів, невідомий (або невідомі) кинули на багажник пластикову пляшку із запальною сумішшю, а вже звідти вогонь почав поширюватися по всьому автомобілю.
"Я вже більше 20 років працюю журналістом, всяке бувало, зокрема і загрози. Але ми завжди були відкриті для наших читачів і героїв публікацій, давали можливість висловити свою точку зору. Мабуть, зараз ми зачепили інтереси тих, хто не хоче публічно відповідати за свої справи, і готові вдатися до кримінальних методів залякування", – зауважив журналіст.
За фактом підпалу розпочато розслідування.
Комітет Незалежної медіа-профспілки, членом якої є Сергій Гузь, звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою провести повне та об’єктивне розслідування цього злочину, а від генерального прокурора Юрія Луценка очікують взяття цієї справи під особистий контроль.
"Про інцидент НМПУ поінформувало Міжнародну Федерацію Журналістів і сподівається, що і міжнародний контроль над розслідуванням справи сприятиме результату. Винні у спробі залякати журналіста (не лише виконавці, а й замовники) мають бути встановлені і покарані, адже це єдиний шлях для унеможливлення подібних злочинів у майбутньому", – йдеться у зверненні Комітету.
Нагадаємо, в січні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.
За січень-вересень 2016 Генеральна прокуратура зареєструвала 175 кримінальних правопорушень, вчинених проти працівників ЗМІ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: