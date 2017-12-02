На Дніпропетровщині журналісту спалили авто

Редактору та журналісту Сергію Гузю у місті Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області невідомі спалили автомобіль в ніч з суботи на неділю, 12 лютого.

Першими пожежу в дворі помітили сусіди, вони ж і допомогли гасити полум’я. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила сліди навмисного підпалу автомобіля, повідомляє 5692.com.ua.

"Я не сумніваюся, що автомобіль спалили через нашу чесну і професійну роботу. Деяким впливовим людям в місті не подобалося те, як ми висвітлюємо події в Кам’янському (Дніпродзержинську). В останні тижні на редакцію чинився тиск, щоб не допустити виходу нової газети "Місто 5692", зупинити розслідування, які проводить редакція. Кілька днів тому у мене цікавилися, чи не сталося чого з моїм автомобілем? Думаю, що і наші останні публікації про те, як за допомогою маніпуляцій намагаються відкликати з міськради деяких депутатів – також не всім сподобалися. Прізвища тих, кого я підозрюю, назву трохи пізніше, нехай поки слідчі попрацюють", – розповів Сергій Гузь.

Підпал стався близько 4 год ранку. Автомобіль загорівся відразу в декількох місцях. Судячи зі слідів, невідомий (або невідомі) кинули на багажник пластикову пляшку із запальною сумішшю, а вже звідти вогонь почав поширюватися по всьому автомобілю.

"Я вже більше 20 років працюю журналістом, всяке бувало, зокрема і загрози. Але ми завжди були відкриті для наших читачів і героїв публікацій, давали можливість висловити свою точку зору. Мабуть, зараз ми зачепили інтереси тих, хто не хоче публічно відповідати за свої справи, і готові вдатися до кримінальних методів залякування", – зауважив журналіст.

За фактом підпалу розпочато розслідування.

Комітет Незалежної медіа-профспілки, членом якої є Сергій Гузь, звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою провести повне та об’єктивне розслідування цього злочину, а від генерального прокурора Юрія Луценка очікують взяття цієї справи під особистий контроль.

"Про інцидент НМПУ поінформувало Міжнародну Федерацію Журналістів і сподівається, що і міжнародний контроль над розслідуванням справи сприятиме результату. Винні у спробі залякати журналіста (не лише виконавці, а й замовники) мають бути встановлені і покарані, адже це єдиний шлях для унеможливлення подібних злочинів у майбутньому", – йдеться у зверненні Комітету.

Нагадаємо, в січні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.

За січень-вересень 2016 Генеральна прокуратура зареєструвала 175 кримінальних правопорушень, вчинених проти працівників ЗМІ.