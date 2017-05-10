У Перу військовий літак врізався в базу поліції, - ВІДЕО

В результаті інциденту ніхто не постраждав

В аеропорту міста Масамари літак Ан-32 збройних сил Перу врізався в поліцейську базу.

Причиною події стала відмова гальм літака при посадці, в результаті чого він виїхав за межі злітно-посадкової смуги, повідомляє портал El Comerciо.

На борту літака перебували військовослужбовці, проте ні вони, ні поліцейські на землі не постраждали.

Alcanzo a los medios un video del avión de la marina que se estrelló contra el aeropuerto de Mazamari pic.twitter.com/R7LmgKaKA8 — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 4 жовтня 2017 р.

Нагадаємо, що в Казахстані поблизу Алма-Ати розбився літак Ан-28, внаслідок авіакатастрофи загинули пёятеро людей.