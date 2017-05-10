Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Перу військовий літак врізався в базу поліції, - ВІДЕО

В результаті інциденту ніхто не постраждав
В аеропорту міста Масамари літак Ан-32 збройних сил Перу врізався в поліцейську базу.
У Перу військовий літак врізався в базу поліції, - ВІДЕО Фото: elcomercio

Причиною події стала відмова гальм літака при посадці, в результаті чого він виїхав за межі злітно-посадкової смуги,  повідомляє портал El Comerciо.

На борту літака перебували військовослужбовці, проте ні вони, ні поліцейські на землі не постраждали.

 

Нагадаємо, що в Казахстані поблизу Алма-Ати розбився літак Ан-28, внаслідок авіакатастрофи загинули пёятеро людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 10 2017 08:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.