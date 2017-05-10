CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аеропорту міста Масамари літак Ан-32 збройних сил Перу врізався в поліцейську базу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Перу військовий літак врізався в базу поліції, - ВІДЕО
В результаті інциденту ніхто не постраждав
Фото: elcomercio
Причиною події стала відмова гальм літака при посадці, в результаті чого він виїхав за межі злітно-посадкової смуги, повідомляє портал El Comerciо.
На борту літака перебували військовослужбовці, проте ні вони, ні поліцейські на землі не постраждали.
Alcanzo a los medios un video del avión de la marina que se estrelló contra el aeropuerto de Mazamari pic.twitter.com/R7LmgKaKA8— Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 4 жовтня 2017 р.
Нагадаємо, що в Казахстані поблизу Алма-Ати розбився літак Ан-28, внаслідок авіакатастрофи загинули пёятеро людей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 10 2017 08:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа