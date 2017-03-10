В Казахстані через авіакатастрофу загинули п'ятеро осіб

У Казахстані поблизу Алма-Ати розбився літак Ан-28, внаслідок авіакатастрофи загинули пёятеро людей.

Літак впав в Ілійському районі Алматинської області поблизу села Міжрічинськ, після падіння він загорівся. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану.

За попередніми даними, на борту літака перебували 5 людей, вони загинули.

Літак Ан-28 авіакомпанії East Wing зник з радарів на відстані 28 км від Алма-Ати.

Судно здійснювало санітарний рейс за маршрутом Алма-Ата - Шимкент.

Нагадаємо, 30 вересня в столиці Демократичної Республіки Конго Кіншаса впав військовий вантажний літак, екіпаж загинув. За попередніми даними жертвами авіакатастрофи стали близько 10 осіб.