CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Казахстані поблизу Алма-Ати розбився літак Ан-28, внаслідок авіакатастрофи загинули пёятеро людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Казахстані через авіакатастрофу загинули п'ятеро осіб
Судно здійснювало санітарний рейс за маршрутом Алма-Ата - Шимкент
фото: EastWing
Літак впав в Ілійському районі Алматинської області поблизу села Міжрічинськ, після падіння він загорівся. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану.
За попередніми даними, на борту літака перебували 5 людей, вони загинули.
Літак Ан-28 авіакомпанії East Wing зник з радарів на відстані 28 км від Алма-Ати.
Судно здійснювало санітарний рейс за маршрутом Алма-Ата - Шимкент.
Нагадаємо, 30 вересня в столиці Демократичної Республіки Конго Кіншаса впав військовий вантажний літак, екіпаж загинув. За попередніми даними жертвами авіакатастрофи стали близько 10 осіб.
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03 10 2017 18:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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