CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Російській Федерації на авіабазі під час руху розвалився військової літак Ту-22.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії на авіабазі під час руху розвалився військовий літак
Літак вже не підлягає відновленню
Фото: twitter.com Petlurivetc
"В Калузькій області на авіабазі Шайковка літак Ту-22М3 викотився зі злітно-посадкової смуги. В результаті інциденту розбився корпус повітряного судна", - повідомляє РБК-Україна з посиланням російські ЗМІ.
Згідно з інформацією видань, літак вже не підлягає відновленню. Екіпаж Ту-22М3 не постраждав.
Зараз за цим фактом проводиться перевірка.
Нагадаємо, що на авіашоу в підмосковній Балашисі під час виконання показового польоту розбився одномоторний літак Ан-2.
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15 09 2017 21:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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