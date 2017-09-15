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У Росії на авіабазі під час руху розвалився військовий літак

Літак вже не підлягає відновленню
В Російській Федерації на авіабазі під час руху розвалився військової літак Ту-22.
У Росії на авіабазі під час руху розвалився військовий літак Фото: twitter.com Petlurivetc

"В Калузькій області на авіабазі Шайковка літак Ту-22М3 викотився зі злітно-посадкової смуги. В результаті інциденту розбився корпус повітряного судна", - повідомляє РБК-Україна з посиланням російські ЗМІ. 

Згідно з інформацією видань, літак вже не підлягає відновленню. Екіпаж Ту-22М3 не постраждав.

Зараз за цим фактом проводиться перевірка.

Нагадаємо, що на авіашоу в підмосковній Балашисі під час виконання показового польоту розбився одномоторний літак Ан-2.

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15 09 2017 21:51
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