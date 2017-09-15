У Росії на авіабазі під час руху розвалився військовий літак Літак вже не підлягає відновленню

В Російській Федерації на авіабазі під час руху розвалився військової літак Ту-22.

Фото: twitter.com Petlurivetc

"В Калузькій області на авіабазі Шайковка літак Ту-22М3 викотився зі злітно-посадкової смуги. В результаті інциденту розбився корпус повітряного судна", - повідомляє РБК-Україна з посиланням російські ЗМІ. Згідно з інформацією видань, літак вже не підлягає відновленню. Екіпаж Ту-22М3 не постраждав. Зараз за цим фактом проводиться перевірка. Нагадаємо, що на авіашоу в підмосковній Балашисі під час виконання показового польоту розбився одномоторний літак Ан-2.

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