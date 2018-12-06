У Росії таксист проломив череп туристу із Франції
Побитого 38-річного француза доставили в Олександрівську лікарню о пів на сьому ранку 9 червня. Чоловіка з черепно-мозковою травмою, проломленим черепом, зламаним носом і розбитим обличчям відразу помістили в реанімацію, повідомляє "Фонтанка".
Винуватцем свого стану потерпілий назвав таксиста. За його словами, водій чорних "Жигулів" побив його, відібрав гроші і викинув за чотири кілометри від готелю "Авент Інн".
До вечора з'ясувалося, що він не єдиний постоялець цього готелю, якому зіпсували враження від Петербурга. Допомоги поліцейських попросив 37-річний земляк потерпілого. О п'ятій ранку там же, на Мічманського, 4 він зіткнувся з невисоким чоловіком в шкіряній куртці, який відібрав у туриста недорогий телефон і 5,5 тисячі рублів. За фактом обох нападів порушено кримінальні справи про розбій.
Нагадаємо, що торік у Москві журналіст з Чилі, який приїхав висвітлювати Кубок конфедерацій, віддав таксисту за поїздку 50 тис. рублів, після чого звернувся в поліцію.
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