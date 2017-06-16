У Москві таксист ошукував журналіста з Чилі, який приїхав висвітлювати Кубок Конфедерацій

У Москві журналіст з Чилі, який приїхав висвітлювати Кубок конфедерацій, віддав таксисту за поїздку 50 тис. рублів, після чого звернувся в поліцію.

Співробітник Radio Chili Дієго Гаспар САЕЗ Міранда прибув до Москви, щоб висвітлювати футбольний турнір. В аеропорту "Домодєдово" він найняв приватного таксиста, щоб доїхати до готелю "Краун Плаза".

Добравшись до готелю, чилієць поцікавився у таксиста, скільки коштувала поїздка. Водій відповів, що 60 тисяч рублів, після чого отримав від потерпілого всю суму, повідомяє Riafan.ru з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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Таксист повернув пасажирові 10 тис. рублів і поїхав. У підсумки обдурений чилієць звернувся в поліцію, яка веде пошуки водія.

Нагадаємо, що українські телеканали не запланували показу матчів Кубка Конфедерацій, який 17 червня стартує у Росії і є так званою генеральною репетицією до Чемпіонату світу, що пройде черезрік.