У Москві таксист ошукував журналіста з Чилі, який приїхав висвітлювати Кубок Конфедерацій
Співробітник Radio Chili Дієго Гаспар САЕЗ Міранда прибув до Москви, щоб висвітлювати футбольний турнір. В аеропорту "Домодєдово" він найняв приватного таксиста, щоб доїхати до готелю "Краун Плаза".
Добравшись до готелю, чилієць поцікавився у таксиста, скільки коштувала поїздка. Водій відповів, що 60 тисяч рублів, після чого отримав від потерпілого всю суму, повідомяє Riafan.ru з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
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Таксист повернув пасажирові 10 тис. рублів і поїхав. У підсумки обдурений чилієць звернувся в поліцію, яка веде пошуки водія.
Нагадаємо, що українські телеканали не запланували показу матчів Кубка Конфедерацій, який 17 червня стартує у Росії і є так званою генеральною репетицією до Чемпіонату світу, що пройде черезрік.
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