Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Влітку 2018 року на футбольних полях Росії відбудеться 21-ий Чемпіонат світу з футболу. За почесне право проведення "мундіалю" росіяни змагалися з Англією, а також зі спільними заявками Бельгія з Нідерландами та Іспанія з Португалією. У грудні 2010 року в швейцарській штаб-квартирі ФІФА в Цюриху було оголошено результат таємного голосування, згідно з яким господарем чемпіонату стала Росія. Відтак, матчі головної футбольної події відбудуться на стадіонах у Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі та Єкатеринбургу.

Впродовж останніх років з'являлися різні мотиви, щоб відібрати у Росії право проведення ЧС-2018. Наприклад, прокуратура Швейцарії відкрила кримінальне провадження у справі про корупцію у ФІФА, щоб з'ясувати обставини прийняття рішення про проведення чемпіонатів світу 2018 і 2022 років в Росії та Катарі відповідно. Той же Зепп Блаттер, який довгий час керував ФІФА, пішов зі своєї посади під гучний скандал, пов'язаний з корупцією. На сьогодні невідомо, чи "заплатила" Росія за те, щоб провести Чемпіонат світу. Якщо така масштабна махінація мала місце, то її, швидше за все, приховають.

У 2016 році влада Великобританії мала намір ініціювати процес виключення представників РФ з найбільших спортивних змагань. Тоді йшлося про Олімпійські ігри в Ріо та той же ЧС-2018. Такі кроки британського уряду були спричинені загальною геополітичною ситуацією. Російські авіаудари по Сирії, а також війна на сході України та анексія Криму ставили Росію в скрутне становище. Врешті-решт, наш північно-східний сусід міг втрати почесне право провести футбольну мегаподію через допінг-скандали. Когорта іменитих російських спортсменів (наприклад, Марія Шарапова, Олександр Повєткін) потрапили під санкції через вживання заборонених препаратів. Проте президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що питання про позбавлення Росії права проведення Чемпіонату світу буде порушено тільки після появи доказів випадків вживання допінгу саме в російському футболі. Згодом у ФІФА висунули офіційну позицію: "Росія і Катар отримали право на проведення ЧС-2018 і 2022 демократичним голосуванням виконкому. На підставі експертних висновків і фактів, у ФІФА немає правових підстав скасовувати чемпіонати в РФ і Катарі", - цитує заяву ФІФА CNN.

Україна OFFSIDE

На сьогодні збірна України з футболу продовжує боротьбу за право зіграти на ЧС-2018. Команда Андрія Шевченка нещодавно програла Хорватії та дещо погіршила своє становище в групі. Поборотися за перше місце навряд чи вдасться, тому найбільша надія на звичний для нас раунд плей-офф. Одначе далеко не факт, що Україна відправиться до Росії, навіть якщо подолає увесь шлях. Офіційна позиція Федерації футболу України (ФФУ) полягає в тому, що національна команда хоче їхати не Чемпіонат світу, проте не хоче, щоб він відбувся в Росії. Патова ситуація, адже право проведення в РФ вже точно не відберуть. Президент ФФУ Андрій Павелко каже, що рішення про участь прийматиме виконком ФФУ з урахуванням думки громадськості. Але, як у федерації хочуть дізнатися думку громадськості, Павелко не пояснив. Можливо, проведуть референдум?

Не варто забувати також про футболістів, для яких зіграти на подібному турнірі мрія. Тільки один раз у своїй історії українська дружина грала на Чемпіонаті світу. Було це вже в далекому 2006 році. У Німеччині підопічні Олега Блохіна увійшли до вісімки найкращих, поступившись у чвертьфіналі майбутнім чемпіонам – італійцям. Для теперішньої команди масштабний турнір – це шанс зарекомендувати себе та виїхати за кордон у сильніший клуб. Вітчизняний чемпіонат вже давно не є показником якості, тому європейські клуби все менше звертають увагу на українських футболістів. Хороший же виступ може підняти трансферну ціну та дозволить клубу, який володіє гравцем, заробити чималу суму. Ще одним аргументом за те, щоб їхати до Росії є те, що "синьо-жовтим" слід реабілітуватися за провальний виступ на ЄВРО-2016.

Втім, голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія заявив в інтерв'ю "Телекритиці", що відмовиться від трансляції ЧС-2018, якщо збірна України таки поїде на мундіаль в Росію. "У питанні трансляції чемпіонату світу-2018 в Росії я буду орієнтуватися на країну. Якщо збірна туди пройде і країна вирішить, що може їхати в РФ і брати участь там, я, як голова каналу, навіть ризикуючи відставкою, скажу: "Ми це показувати не будемо". Я запитував у футбольних великих ієрархів про це, вони кривляться і говорять: "Дай Бог, Україна не потрапить", - заявив Зураб Аласанія. На жаль, він не розкрив прізвища так званих "футбольних ієрархів", які бажають невдачі команді, та не назвав жодної вагомої причини, чому не варто транслювати футбольні матчі саме Чемпіонату світу. Дивно, але на сьогодні українські канали "Спорт 1" та "Спорт 2" транслюють російський чемпіонат. Яка ж різниця, на думку Аласанії, між внутрішньою російською лігою та Чемпіонатом світу під егідою ФІФА, який відбудеться в Росії?



Зураб Аласанія. Фото: ua.telekritika.ua

"Україна вже заплатила

за право транслювати Чемпіонат світу"?!

Член виконкому Федерації Футболу України, головний редактор популярного в Україні журналу "Футбол" Артем Франков у ексклюзивному коментарі iPress.ua поділився своєю думкою щодо доцільності трансляції ЧС-2018 на полях Росії та розкрив несподівані таємниці.

"Я вважаю, що відмовлятися транслювати ЧС-2018 - це заздалегідь неправильне рішення. У наш час обмежувати телетрансляцію смішно, оскільки це все достатньо легко можна знайти в Інтернеті. Для тих, хто звик таким чином дивитися футбол – це не складе труднощів. Для дідусів та бабусь у селах це звісно буде проблема. Я розумію цю ситуацію так: по-перше, йдеться тільки про позицію одного конкретного менеджера, яку він мав право висловити. По-друге, наскільки я розумію, Україна вже заплатила за трансляції. Було би дуже дивно декілька мільйонів доларів, взятих з кишені платників податків, спустити нанівець.

Сьогодні у нас замість НТКУ існує НСТУ. Я не знаю, хто викуповував права на трансляції ЧС-2018. Швидше за все, викуповувало права саме НТКУ за державні гроші. Ніяких інших доходів у цієї компанії практично немає. Ціна цих трансляційних прав – декілька мільйонів доларів. Я чув про 6 млн, але я не знаю точної суми. Де ці гроші взяли? З державного бюджету, тобто з нашої з вами кишені. Я не даю свого дозволу, щоб мої гроші витрачалися таким чином, точніше "коту під хвіст".



Артем Франков. Фото: Alicia Chelini

На цей момент мови про те, що канали "Футбол 1" та "Футбол 2" отримали ліцензію на трансляцію матчів немає. "Футбол" не вступав в якісь перемовини щодо цього. Відтак, за купівлю прав може поборотися кожен телеканал України. Але найбільш підготовленими до цього є пул з двох каналів "Футбол" і ТРК "Україна". У них є всі можливості: кореспондентські, коментаторські, тому ніяких надзвичайних заходів приймати не треба. Інша проблема полягає в тому, що існує проблема з виїздом в Росію журналістських бригад. Це проблема безпеки. Втім, це зовсім інша розмова, яка не має відношення щодо телетрансляцій.

Щодо позиції, що з допомогою телетрансляцій нам будуть доносити якусь пропаганду. Серед спонсорів ЧС-2018 є "Альфа Банк". Мені цікаво, як рекламою "Альфа Банку" можна щось зробити українцям, враховуючи те, що банк є в Україні. Не знаю, що такого особливого можна вкласти у футбольні телетрансляції! Тим паче, що ніхто не відміняв контрпропаганду. Що нам там будуть "втюхувати"? Російські стадіони? Прекрасно, вітаємо сусідів, що вони вклали в цю справу купу мільярдів. Це можна озвучити спокійно... Також історію стадіону "Кристовский" у Санкт-Петербурзі.

Російські канали можуть блокувати трансляцію в Україні, якщо вони багато заплатять за неї. Росія так само, як Україна, повинна купувати права на телетрансляції у ФІФА. Це не чемпіонат Росії відбувається. Це ФІФА проводить Чемпіонат світу на території Росії, з її допомогою і не більше. Права купуються не в Росії, а ФІФА. Офіційна назва турніру - Чемпіонат світу ФІФА, а не інакше. Разом з тим, наші коментатори працюватимуть на цих матчах і доноситимуть думку, яку потрібно, окрім пропагандистських штампів і кліше.

В Україні ніхто не веде дискусії. У нас тільки хтось ляпнув і все… Це псевдопатріотизм чи квазіпатріотизм. Він настільки популярний та настільки в тренді, що суперечити таким речам не прийнято. Бо до тебе будуть приглядатися, що це в тебе за нестандартне мислення. Не розумію до чого тут футбол! Я не бачу жодного сенсу відмовлятися від ЧС-2018. Кому від цього погано? Росії від цього погано? Потрібне чітке розуміння, для чого ми це робимо. Я вважаю Зураба Аласанію розумною людиною, тому в його заяві, можливо, є якийсь інший підтекст".

"Треба транслювати матчі України,

якщо збірна кваліфікується"?!

Ведучий популярної телепрограми "ПроФутбол" Ігор Циганик також в екслюзивному коментарі iPress.ua висловив свою точку зору щодо доцільності трансляції Чемпіонату світу в Росії.

"Позицію Зураба Аласанії я можу прокоментувати чисто з патріотичних переконань. Напевно, що не транслювати ЧС-2018, свято на території ворога, є правильним рішенням. Я взагалі проти того, щоб Чемпіонат світу відбувався на території Росії. Говорять, що спорт поза політикою, але вони все одно пов’язані. У 1936 році відбувалися Олімпійські ігри в Берліні. Це було показовим моментом переваги однієї нації, раси, яка потім спровокувала до того, що почалася Друга світова війна. Людей настільки переконали, що вони найкращі, що згодом це перетворилося у трагедію людства. Тому я проти, щоб ЧС відбувався в Росії. Це неправильно. Людина, яка агресивна, не може показувати, що вона вміє робити свято.



Ігор Циганик. Фото: соцмережі

З приводу слів "не будуть, чи будуть транслювати турнір": якщо збірна України зможе вийти на ЧС, а я вірю, що вона таки зможе це зробити, то матчі збірної України треба транслювати в будь-якому разі. Це велика радість для людей. Якщо команда грає добре, переживає спалах патріотизму, то це буде корисно. Спорт захоплює певні патріотичні переконання. Це не клубні змагання, а турнір на рівні національних збірних. З точки зору телеменеджера, варто сказати, що права дуже дорогі. Можливо, що там відбувається політична гра. Мовляв, ми не будемо транслювати, а ви нам зробіть трохи дешевше… Ми маємо право будь-як аналізувати ситуацію, але це можуть бути телевізійні ігри, тобто торг. ФІФА та УЄФА завжди зацікавлені у тому, щоб була популяризація. Вони ніколи не виставляють однакові умови тим, чи іншим країнам. Вони виходять з політичної та економічної ситуації, які є в країнах, і формують свою ціну. Тут теж може бути своя історія.

Чи показувати весь Чемпіонат світу? Напевно, що немає сенсу. Знову ж таки наголошую, що це популяризація свята в країні, яка з нами воює. Не розумію, чому міжнародна спільнота так ставиться до цього спокійно. Слова Аласанії підтримають європейські ЗМІ та теж будуть бойкотувати чи ігнорувати ЧС, якщо вони себе поважають.

Але ми ж платимо за трансляції не Росії, а ФІФА…

Сам момент сприйняття… Це те саме, що показувати якесь свято, яке даруватиме людям радість, в той час поки в Україні гинуть люди, щоб від нас відчепилися. З патріотичної точки зору транслювати турнір неправильно. У цій історії також потрібно відштовхуватися від міжнародної спільноти, тобто, як вони до того будуть ставитися.

Чи варто збірній України їхати на змагання в разі успішної кваліфікації?

По-перше, чисто спортивна точка зору. Є покоління футболістів, для яких це, можливо, єдиний Чемпіонат світу. Свого часу в 1980 році американці бойкотували Олімпійські ігри в Москві. Це покоління спортсменів, для яких це, можливо, був єдиний шанс показати себе. Вони цього не зробили, відтак не стали олімпійськими чемпіонами. Тому не їхати на змагання, в яких ти можеш взяти участь раз в житті, я не вважаю, що це правильно. По-друге, я не впевнений, що ми маємо право відмовлятися від участі в змаганнях. Напевно, що маємо, нас зрозуміють. По-третє, потрібно туди їхати та представити, що ми країна, яка може гідно виглядати на чемпіонаті серед найкращих команд світу. Це буде більше працювати на імідж України. Я проти того, щоб Україна там жила. Україна може жити вдома та прилітати на самі матчі та повертатися назад. Якщо кваліфікуємося, то треба грати".

"Головне завдання – це посісти перше місце в групі"

Команда iPress.ua також поцікавилася позицією колишнього футболіста – Юрія Михайловича Бакалова.

На запитання, чи доцільно не транслювати ЧС-2018 в Росії, Юрій Михайлович відповів, що "це дуже складне запитання, яке є більш політичним, аніж спортивним. Для початку збірній України потрібно відіграти відбірковий турнір".



Юрій Бакалов. Фото: footboom.com

Юрій Бакалов, який з футболіста перекваліфікувався у тренера, вважає що зі спортивної точки зору ЧС-2018 все ж варто транслювати.

"Це моя маленька думка. Однак Чемпіонат світу - це великий форум, тому здійснювати трансляцію, мабуть, треба. Але усім відомо, що багато питань вирішуються в кабінетах... Переконаний, що ще рано давати якісь висловлювання щодо цього. Команда бере участь відбірковому етапі, готується до відповідальної гри з Фінляндією. Перемога в наступному матчі на цей момент є головним завданням. Збірній України необхідно виграти всі матчі та зайняти перше місце, яке дозволить взяти участь в ЧС-2018".

Врешті-решт, Юрій Михайлович не вважає, що відмова від поїздки, якщо Україна таки потрапить на мундіаль, буде даремною. Свою позицію екс-гравець аргументував тим, що протягом відбіркового турніру формувався новий колектив.

"Нова команда, новий головний тренер. Я вважаю, що для початку треба зіграти відбірковий турнір. Я за те, щоб формувалася класна команда. Крок за кроком вона у нас рухається в правильному напрямку. Шевченко дає шанс молодим гравцям".

Дилема.

Сьогодні невідомо, хто виграє та програє від того, що Україна не транслюватиме ЧС-2018 в Росії. Якщо вірити словам Артема Франкова, то гроші вже заплачені. Відтак, який сенс відмовлятися від трансляції, зважаючи на те, що гроші, напевно, ніхто не поверне? Зі спортивної точки зору обійти змагання такого рівня, де б вони не відбувалися, також не вихід. Шанс зіграти на подібному турнірі випадає не щодня, тим паче, Україна не частий гість. Тому потрібно поважати право гравців. Якщо Україна навіть не поїде на турнір, то мільйони українців захочуть подивитися на збірні Німеччини, Бразилії, Англії, Чилі, тощо. Очевидно, що зробити це можна буде з допомогою Інтернету та російських телеканалів через супутникове ТБ. Ні Росії, ні ФІФА не складе проблеми, якщо Україна проігнорує чемпіонат.

Окрім того, чому повинні страждати футбольні вболівальники? На сьогодні українці мають доступ до інших російських каналів (політичних, культурних, розважальних), які здійснюють набагато потужнішу пропаганду, аніж можна придумати під час висвітлення футболу. Не знайшовши матчів на українських каналах, українські глядачі скористаються послугами російських. Тому постає риторичне запитання: більш безпечно дивитися російські канали, чи все ж українські з українськими коментаторами? Якщо Зураб Аласанія вирішив відмовитися від турніру, який відбувається під егідою ФІФА на території Росії, то спочатку доречно було б заборонити трансляцію чемпіонату Росії на телеканалах "Спорт 1" та "Спорт 2". Повинна бути послідовність у прийнятті рішень.

Ще одним аргументом за те, щоб таки транслювати ЧС-2018 є контрпропаганда. Ніхто не заважає українським ЗМІ висвітлити так зване російське "свято" під призмою українських поглядів. Наприклад, показати проблеми з організацією, які точно будуть. Усі добре пам'ятають "олімпійське кільце", яке не розкрилося в Сочі в 2014 році. Так, транслювати увесь чемпіонат світу немає сенсу, адже буде ряд нерейтингових матчів. У випадку, якщо ж Україна поїде до Росії, то всі поєдинки команди необхідно висвітлювати.

Разом з тим, існує вагома причина, чому трансляцію Чемпіонату світу варто ігнорувати, якщо Україна не кваліфікується. Йдеться про війну. Росія - це агресор, а її війська досі перебувають на Донбасі. Також анексовано Крим. Якщо Україна має категоричну позицію щодо Росії, то повинна продемонструвати її світовій спільноті. Не можна називати Росію свої ворогом та порушником міжнародного права, і в той же час висвітлювати і тим більше брати участь у турнірі. Це має бути категорична позиція не одного конкретного менеджера, а держави, включно з громадянами.