Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У Сан-Франциско співробітник компанії відкрив стрілянину по колегах

Пізніше нападник застрелився
Стрілянина на одному зі складів логістичної компанії UPS, яка сталась 14 червня в американському місті Сан-Франциско, призвела до людських жертв.
У Сан-Франциско співробітник компанії відкрив стрілянину по колегах Фото: 24tv.ua

Як повідомляє агентство AP з посиланням на речника компанії, вогонь відкрив один зі співробітників UPS по своїх колегах.

Пізніше нападник застрелився, стверджують у компанії.

За даними видання San Francisco Chronicle, яке посилається на представників влади та свідків, внаслідок стрілянини щонайменше двоє людей загинуло та кілька було поранено.

Проте офіційно кількість жертв і поранених американська поліція поки що не оголосила. Також не уточнюється, чи є серед двох загиблих сам нападник, його мотиви залишаються нез'ясованими.

Поліцейські запевняють, що наразі небезпеки для людей у будівлі UPS немає

Нагадаємо, що раніше в американському штаті Вірджинія невідомий відкрив стрілянину з автоматичної гвинтівки. Поранення отримав високопоставлений республіканець, конгресмен Стів Скалізе.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2017 22:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.