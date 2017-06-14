У Сан-Франциско співробітник компанії відкрив стрілянину по колегах
Як повідомляє агентство AP з посиланням на речника компанії, вогонь відкрив один зі співробітників UPS по своїх колегах.
Пізніше нападник застрелився, стверджують у компанії.
За даними видання San Francisco Chronicle, яке посилається на представників влади та свідків, внаслідок стрілянини щонайменше двоє людей загинуло та кілька було поранено.
Проте офіційно кількість жертв і поранених американська поліція поки що не оголосила. Також не уточнюється, чи є серед двох загиблих сам нападник, його мотиви залишаються нез'ясованими.
Поліцейські запевняють, що наразі небезпеки для людей у будівлі UPS немає
Нагадаємо, що раніше в американському штаті Вірджинія невідомий відкрив стрілянину з автоматичної гвинтівки. Поранення отримав високопоставлений республіканець, конгресмен Стів Скалізе.
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