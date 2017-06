У США в ході стрілянини поранили високопоставленого конгресмена, - ОНОВЛЕНО

Член конгресу США, високопоставлений республіканець Стів Скалізе отримав вогнепальне поранення в стегно під час тренування з бейсболу, повідомляє FoxNews. Разом з конгресменом поранення отримали щонайменше ще одна людина - помічник Скалізе.

За даними телеканалу, вогонь відкрив невідомий чоловік з автоматичної зброї.

Поліція в своєму Twitter підтверджує інформацію про інцидент і просить уникати місце події. Повідомляється, що той, хто стріляв, імовірно, затриманий.

ALERT: APD investigating multiple shooting 400 block E Monroe St. Suspect believed in custody. Stay from area, let emergency vehicles thru.