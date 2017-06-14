У США в ході стрілянини поранили високопоставленого конгресмена, - ОНОВЛЕНО

В американському штаті Вірджинія невідомий відкрив стрілянину з автоматичної гвинтівки. Поранення отримав високопоставлений республіканець, конгресмен Стів Скалізе.

Член конгресу США, високопоставлений республіканець Стів Скалізе отримав вогнепальне поранення в стегно під час тренування з бейсболу, повідомляє FoxNews. Разом з конгресменом поранення отримали щонайменше ще одна людина - помічник Скалізе.

За даними телеканалу, вогонь відкрив невідомий чоловік з автоматичної зброї.

Поліція в своєму Twitter підтверджує інформацію про інцидент і просить уникати місце події. Повідомляється, що той, хто стріляв, імовірно, затриманий.

ALERT: APD investigating multiple shooting 400 block E Monroe St. Suspect believed in custody. Stay from area, let emergency vehicles thru. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) 14 червня 2017 р.

Стів Скалізе регулює питання дисципліни у фракції республіканців у Конгресі США.

Поранених доставляють до лікарень, уточнює поліція.

Оновлення:

Поліція затримала стрілка, який відкрив вогонь під час тренування з бейсболу, в результаті чого постраждав конгресмен Стів Скалізе.

За даними газети The Washington Post, нападник був поранений співробітниками охорони при затриманні. Поліція повідомляє, що стрілець був затриманий і не становить загрози.

Нагадаємо, минулого тижня невідомий застрелив трьох людей у супермаркеті в штаті Пенсільванія, після чого, судячи з усього, наклав на себе руки.