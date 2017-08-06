CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомий застрелив трьох людей у супермаркеті в штаті Пенсільванія, після чого, судячи з усього, наклав на себе руки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США чоловік застрелив трьох людей в супермаркеті
Інцидент трапився вночі біля міста Скрентон
Фото: 24tv.ua
Інцидент трапився вночі біля міста Скрентон. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили тіла чотирьох осіб: двох чоловіків і двох жінок.
Повідомляється, що ймовірно зловмисник спочатку відкрив стрілянину, жертвами якої стали троє, а потім застрелився сам. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на АР.
Інших подробиць поки немає. Ведеться розслідування.
Нагадаємо, 5 червня поліція американського штату Флорида повідомила про п'ятьох жертв стрілянини, що сталася в понеділок у місті Орландо.
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08 06 2017 16:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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