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У США чоловік застрелив трьох людей в супермаркеті

Інцидент трапився вночі біля міста Скрентон
Невідомий застрелив трьох людей у супермаркеті в штаті Пенсільванія, після чого, судячи з усього, наклав на себе руки.
У США чоловік застрелив трьох людей в супермаркеті Фото: 24tv.ua

Інцидент трапився вночі біля міста Скрентон. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили тіла чотирьох осіб: двох чоловіків і двох жінок.

Повідомляється, що ймовірно зловмисник спочатку відкрив стрілянину, жертвами якої стали троє, а потім застрелився сам. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на АР.

Інших подробиць поки немає. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, 5 червня поліція американського штату Флорида повідомила про п'ятьох жертв стрілянини, що сталася в понеділок у місті Орландо.

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08 06 2017 16:14
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