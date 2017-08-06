У США чоловік застрелив трьох людей в супермаркеті

Невідомий застрелив трьох людей у супермаркеті в штаті Пенсільванія, після чого, судячи з усього, наклав на себе руки.

Інцидент трапився вночі біля міста Скрентон. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили тіла чотирьох осіб: двох чоловіків і двох жінок.

Повідомляється, що ймовірно зловмисник спочатку відкрив стрілянину, жертвами якої стали троє, а потім застрелився сам. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на АР.

Інших подробиць поки немає. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, 5 червня поліція американського штату Флорида повідомила про п'ятьох жертв стрілянини, що сталася в понеділок у місті Орландо.