Стрілянина в Орландо: шестеро загиблих
Також у поліції додали, що нападник застрелив сам себе.
Як повідомляє CNN саном на 17:40, поліція не пов'язує напад з терористичною атакою.
Правоохоронці розслідують інцидент та пізніше оприлюднять офіційну заяву щодо цього.
Фото: twitter.com/SAckermanWFTV
Фото: twitter.com/SAckermanWFTV
Інцидент стався вранці у промисловій зоні на сході міста, повідомляє BBC з посиланням на видання Orlando Sentinel.
Поліція каже, що ситуація на місці "стабілізувалася". Місцеві ЗМІ повідомляють, що стрілянина сталася у будівлі, що належить компанії Fiamma, яка займається виробництвом фургонів для кемпінгу. На місце прибули агенти ФБР.
У офісі шерифа заявили, що стрілянину вчинив 45-річний чоловік. Він був озброєний пістолетом і ножем. Чоловік – колишній працівник компанії, якого звільнили у квітні.
Семеро людей, що були на місці інциденту, вціліли у стрілянині.
Губернатор Флориди Рік Скотт засудив напад як "безглуздий акт насильства".
"За останній рік перед спільнотою Орландо постало стільки викликів, як ніколи досі", – заявив він.
Нагадаємо, офіс шерифа Орандж-Каунті повідомив, що в результаті стрілянини в американському місті Орландо (штат Флорида) є "численні жертви".
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