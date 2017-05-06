Стрілянина в Орландо: шестеро загиблих

Серед загиблих сам нападник, який наклав на себе руки

Поліція американського штату Флорида повідомляє про п'ятьох жертв стрілянини, що сталася в понеділок у місті Орландо.

Також у поліції додали, що нападник застрелив сам себе.

Як повідомляє CNN саном на 17:40, поліція не пов'язує напад з терористичною атакою.

Правоохоронці розслідують інцидент та пізніше оприлюднять офіційну заяву щодо цього.



Фото: twitter.com/SAckermanWFTV



Фото: twitter.com/SAckermanWFTV

Інцидент стався вранці у промисловій зоні на сході міста, повідомляє BBC з посиланням на видання Orlando Sentinel.

Поліція каже, що ситуація на місці "стабілізувалася". Місцеві ЗМІ повідомляють, що стрілянина сталася у будівлі, що належить компанії Fiamma, яка займається виробництвом фургонів для кемпінгу. На місце прибули агенти ФБР.

У офісі шерифа заявили, що стрілянину вчинив 45-річний чоловік. Він був озброєний пістолетом і ножем. Чоловік – колишній працівник компанії, якого звільнили у квітні.

Семеро людей, що були на місці інциденту, вціліли у стрілянині.

Губернатор Флориди Рік Скотт засудив напад як "безглуздий акт насильства".

"За останній рік перед спільнотою Орландо постало стільки викликів, як ніколи досі", – заявив він.

Нагадаємо, офіс шерифа Орандж-Каунті повідомив, що в результаті стрілянини в американському місті Орландо (штат Флорида) є "численні жертви".